इस फ्लैट के लिए 15 लाख रुपये महीना किराया दे रहे विराट कोहली, 1.5 करोड़ अलग से दिया

इंडियन क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली ने हाल ही में ट्विटर पर अपने जिस घर की बालकनी की तस्वीर पोस्ट की थी, वह घर किराये का है। कोहली और उनकी पत्नी एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा अपनी गृहस्थी फिलहाल किराये के घर में बसा रहे हैं। कोहली ने वर्ली की एक इमारत की 40वीं मंजिल पर एक फ्लैट किराये पर लिया है। इस फ्लैट का किराया 15 लाख रुपए प्रतिमाह है। एनबीटी के मुताबिक किराये के अलावा इस फ्लैट के लिए 1.5 करोड़ रुपए अलग से डिपोजिट कराए गए हैं। वहीं 1 लाख रुपए स्टैंप ड्यूटी के तौर पर दिए गए हैं।

दरअसल, कोहली ने साल 2016 में वर्ली में प्रोजेक्ट स्काई बंग्लो के तहत एक फ्लैट बुक कराया था, लेकिन वह फ्लैट अभी निर्माणाधीन है। 8,000 वर्ग फुट का कोहली का फ्लैट साल 2019 में पूरी तरह से बनकर तैयार होगा, तब तक के लिए अनुष्का और भारतीय कप्तान वर्ली स्थित किराये के फ्लैट में रहेंगे। उन्होंने 2675 वर्ग फुट के फ्लैट को 24 महीनों के लिए किराए पर लिया है। यह वर्ली स्थित रहेजा लीजंड इमारत की 40वीं मंजिल पर है। आपको बता दें कि कोहली ने हाल ही में सोशल मीडिया पर अपने किराये के फ्लैट की बालकनी से दिखने वाले समुद्री नजारे की तस्वीर पोस्ट की थी। उन्होंने लिखा था कि अगर आपके घर की बालकनी से ऐसा शानदार नजारा दिखे, तो आप उसे छोड़कर और कहां जाना पसंद करेंग। कोहली द्वारा पोस्ट की गई तस्वीर में बालकनी से समुद्र का बहुत ही प्यारा नजारा दिख रहा था।

Where else would you wanna be when you have such a stunning view from home! pic.twitter.com/u4LfeXmQ11

— Virat Kohli (@imVkohli) March 8, 2018