भारतीय टीम ने इसी साल टी20 इंटरनेशनल में कई उतार-चढ़ाव अब तक देखे हैं। एक तरफ टीम इंडिया जून में 2026 विश्व कप जीतते हुए लगातार दूसरी बार टी20 विश्व विजेता बनी थी। उसके बाद चयनकर्ताओं ने सूर्यकुमार यादव को कप्तानी से हटाकर सभी को चौंकाया और नई टीम तैयार करने की कवायद शुरू हुई। वैभव सूर्यवंशी का भी डेब्यू हुआ, संजू को भी बाहर किया गया। अब इस साल भारतीय टीम का टी20 फॉर्मेट में अगला सबसे बड़ा इवेंट है एशियन गेम्स 2026, जो जापान में होगा।

टीम इंडिया का मिशन टी20 इंटरनेशनल पूरे साल जारी रहने वाला है। भारतीय टीम इस साल के तकरीबन बचे हुए साढ़े चार महीने में अभी 19 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले और खेल सकती है। इसमें से 17 मुकाबले भारत को हर हाल में खेलने हैं। अगर एशियाई खेलों के क्वार्टरफाइनल और सेमीफाइनल में टीम इंडिया जीती तो 19 टी20 इंटरनेशनल इस साल में और खेलेगी।

भारत की अगली सीरीज का ऐलान हो चुका है जो कि अफगानिस्तान के खिलाफ होगी। वहीं साल की आखिरी टी20 सीरीज टीम इंडिया श्रीलंका के खिलाफ खेलेगी। इस बीच 5-5 मैचों की टी20 सीरीज में न्यूजीलैंड और वेस्टइंडीज से भी टीम इंडिया का सामना होना है। आइए जानते हैं टीम इंडिया का इस साल बचे हुए टी20 इंटरनेशनल का शेड्यूल:-

भारत बनाम अफगानिस्तान टी20 सीरीज (सितंबर 2026)

पहला टी20: 13 सितंबर 2026, नई दिल्ली (शाम 7 बजे IST)

13 सितंबर 2026, नई दिल्ली (शाम 7 बजे IST) दूसरा टी20: 15 सितंबर 2026, नई दिल्ली (शाम 7 बजे IST)

15 सितंबर 2026, नई दिल्ली (शाम 7 बजे IST) तीसरा टी20: 17 सितंबर 2026, नई दिल्ली (शाम 7 बजे IST)

भारतीय टीम एशियाई खेलों में (सितंबर-अक्टूबर 2026)

एशियन गेम्स में पुरुष क्रिकेट का आयोजन 24 सितंबर 2026 से 3 अक्टूबर 2026 तक होगा। 24 सितंबर से पहला राउंड शुरू होगा, हालांकि टीम इंडिया इसमें नहीं खेलेगी। भारतीय टीम सीधे क्वार्टरफाइनल खेलेगी। अगर जीती तो सेमीफाइनल और फिर फाइनल मुकाबला 3 अक्टूबर को खेलेगी। यानी तीन मैच अधिकतम टीम इंडिया यहां खेल सकती है।

भारत बनाम वेस्टइंडीज टी20 सीरीज (अक्टूबर 2026)

पहला टी20: 6 अक्टूबर 2026, लखनऊ (शाम 7 बजे IST)

6 अक्टूबर 2026, लखनऊ (शाम 7 बजे IST) दूसरा टी20: 9 अक्टूबर 2026, रांची (शाम 7 बजे IST)

9 अक्टूबर 2026, रांची (शाम 7 बजे IST) तीसरा टी20: 11 अक्टूबर 2026, इंदौर (शाम 7 बजे IST)

11 अक्टूबर 2026, इंदौर (शाम 7 बजे IST) चौथा टी20: 14 अक्टूबर 2026, हैदराबाद (शाम 7 बजे IST)

14 अक्टूबर 2026, हैदराबाद (शाम 7 बजे IST) पांचवां टी20: 17 अक्टूबर 2026, बेंगलुरु (शाम 7 बजे IST)

भारत बनाम न्यूजीलैंड टी20 सीरीज (अक्टूबर-नवंबर 2026)

पहला टी20: 22 अक्टूबर 2026, क्राइस्टचर्च (दोपहर 12.30 बजे IST)

22 अक्टूबर 2026, क्राइस्टचर्च (दोपहर 12.30 बजे IST) दूसरा टी20: 24 अक्टूबर 2026, क्राइस्टचर्च (दोपहर 12.30 बजे IST)

24 अक्टूबर 2026, क्राइस्टचर्च (दोपहर 12.30 बजे IST) तीसरा टी20: 27 अक्टूबर 2026, वेलिंगटन (दोपहर 12.30 बजे IST)

27 अक्टूबर 2026, वेलिंगटन (दोपहर 12.30 बजे IST) चौथा टी20: 30 अक्टूबर 2026, ऑकलैंड (दोपहर 12.30 बजे IST)

30 अक्टूबर 2026, ऑकलैंड (दोपहर 12.30 बजे IST) पांचवां टी20: 1 नवंबर 2026, हैमिल्टन (दोपहर 12.30 बजे IST)

भारत बनाम श्रीलंका टी20 सीरीज (दिसंबर 2026)

पहला टी20: 22 दिसंबर 2026, राजकोट (शाम 7 बजे IST)

22 दिसंबर 2026, राजकोट (शाम 7 बजे IST) दूसरा टी20: 24 दिसंबर 2026, कटक (शाम 7 बजे IST)

24 दिसंबर 2026, कटक (शाम 7 बजे IST) तीसरा टी20: 27 दिसंबर 2026, पुणे (शाम 7 बजे IST)

वैभव सूर्यवंशी फिर होंगे एक्शन में, अफगानिस्तान के खिलाफ बस 2 छक्के लगाते ही बना सकते हैं वर्ल्ड रिकॉर्ड

भारत और अफगानिस्तान के बीच तीन मैचों की नई टी20 सीरीज का ऐलान हो चुका है। नई दिल्ली में होने वाली इस सीरीज में वैभव सूर्यवंशी फिर एक्शन में हो सकते हैं और एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी उनका इंतजार कर रहा है। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर





