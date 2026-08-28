श्रीलंका में दो मैचों की टेस्ट सीरीज 1-0 से जीतने के बाद भारतीय टीम सितंबर 2026 में केवल लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट में खेलती दिखेगी। सितंबर में उसे 4 टी20 मैच और 2 वनडे खेलने हैं। 17 दिन के ब्रेक के बाद भारतीय टीम 13 सितंबर को मैदान पर उतरेगी। अफगानिस्तान के खिलाफ उसे 3 मैचों की टी20 सीरीज खेलनी है।

इसके बाद वेस्टइंडीज के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज के दो मैच सितंबर में होंगे। इसी दौरान जापान में एशियन गेम्स भी आयोजित होगा, जिसके क्वार्टर फाइनल मैच 28 सितंबर से शुरू होंगे। आइए जानते हैं सितंबर 2026 में भारतीय टीम का पूरा शेड्यूल:

भारत-अफगानिस्तान टी20 सीरीज

भारत-अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की टी20 सीरीज नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में 13 से 17 सितंबर के बीच खेला जाएगा। अफगानिस्तान इस सीरीज का मेजबान है।

पहला T20I: 13 सितंबर, 2026 (भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे)

दूसरा T20I: 15 सितंबर, 2026 (भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे)

तीसरा T20I: 17 सितंबर, 2026 (भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे)

भारत-वेस्टइंडीज वनडे सीरीज

भारत और वेस्टइंडीज के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज 27 सितंबर से 3 अक्टूबर के बीच खेली जाएगी। ये मैच केरल, असम और पंजाब में होंगे। दिग्गज विराट कोहली और रोहित शर्मा मैदान पर दिखाई देंगे। हालांकि, इस दौरान श्रेयस अय्यर, इशान किशन, हार्दिक पंड्या और जसप्रीत बुमराह जैसे खिलाड़ी एशियन गेम्स के कारण उपलब्ध नहीं होंगे।

पहला वनडे: 27 सितंबर, 2026 (भारतीय समयानुसार दोपहर 2 बजे से) ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम, तिरुवनंतपुरम।

दूसरा वनडे: 30 सितंबर, 2026 (भारतीय समयानुसार दोपहर 2 बजे से) बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम, गुवाहाटी।

तीसरा वनडे: 3 अक्टूबर, 2026 (भारतीय समयानुसार दोपहर 2 बजे से) महाराजा यादविंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, न्यू चंडीगढ़।

एशियन गेम्स

एशियन गेम्स में भारतीय टीम सीधे क्वार्टर फाइनल खेलेगी। 18 सितंबर को दूसरे क्वार्टर फाइनल में उसे मैदान पर उतरना है। फिलहाल यह तय नहीं है कि विपक्षी टीम कौन होगी।

क्वार्टरफाइनल-2: 28 सितंबर 2026 (भारतीय समयानुसार सुबह 10.30) कोरोगी एथलेटिक पार्क, ऐची प्रांत।

एशियन गेम्स 2026 में क्रिकेट टूर्नामेंट की व्यवस्थाओं पर सवाल

जापान के नगोआ में होने वाले क्रिकेट टूर्नामेंट की व्यवस्थाओं पर सवाल उठने लगे हैं। इसको लेकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, बीसीसीआई समेत कई क्रिकेट बोर्ड ने चिंता जताई है। एशियन क्रिकेट काउंसिल ने भी इसकी जांच के लिए प्रतिनिधियों को नगोआ भेजने का फैसला लिया है।पूरी खबर पढ़ें।