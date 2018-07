भारत और इंग्लिश क्रिकेट काउंटी एसेक्स के बीच खेला गया तीन दिवसीय अभ्यास मैच शुक्रवार को ड्रॉ पर आकर खत्म हो गया। इस मैच में भारतीय बल्लेबाज केएल राहुल, दिनेश कार्तिक और विराट कोहली ने अपने फॉर्म का परिचय दिया तो वहीं शिखर धवन, चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे बुरी तरह से फ्लॉप साबित रहे। मैच का परिणाम भले ही ड्रॉ रहा हो, लेकिन भारतीय खिलाड़ी ने इस मुकाबले का पूरा आनंद लिया। मैच के दौरान कप्तान विराट कोहली और ओपनर बल्लेबाज शिखर धवन भांगड़ा करते भी नजर आए। मैच समाप्त होने के बाद विराट कोहली ने ढोल बजाने वालों और फैन्स के साथ कुछ तस्वीरें भी खिंचवाई। अभ्यास मैच के दौरान तीनों दिन जब खिलाड़ी मैदान पर मैच खेलने उतरे तो ढोल बजाकर उनका स्वागत किया गया। इसी बीच भारतीय टीम ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर शेयर की। इस तस्वीर में विराट के पीछे ढोल वाले तो वहीं नीचे एक फैन बैठा हुआ है जिसकी शक्ल धोखाधड़ी मामले में मुख्य आरोपी विजय माल्या से मिलती है।

They all love him here #KingKohli A post shared by Team India (@indiancricketteam) on Jul 26, 2018 at 3:07am PDT

इस तस्वीर को देखने के बाद फैन्स ने विराट कोहली को सोशल मीडिया पर ट्रोल करना शुरू कर दिया। एक फैन ने लिखा, ‘कोहली को वहां जाकर माल्या से नहीं मिलना चाहिए था, इसके लिए उन्हें सजा देनी चाहिए। वहीं एक फैन के मुताबिक वह कुछ समय के लिए धोखा खा गए थे कि वह आदमी सचमुच विजय माल्या तो नहीं है। बता दें कि इस शख्स का चेहरा विजय माल्या से मिलता है, लेकिन वो करोड़ों फैन की तरह विराट कोहली का फैन है जो उनके साथ तस्वीर लेना चाहता था।

Indian cricket team’s official Instagram handle posted a picture of an unspecified person with Virat Kohli, leading online fraternity into a furore. Person in photograph bears an uncanny resemblance to India’s financial absconder Vijay Mallya, who is currently on the run. pic.twitter.com/iZ3KNfrdH9 — binay kumar (@binaykumar48) July 27, 2018

करीब 9,000 करोड़ रुपये के बैंक ऋण धोखाधड़ी मामले में मुख्य आरोपी विजय माल्या इस समय लंदन में है। माल्या के खिलाफ लंदन की अदालत में भारत सरकार की ओर से प्रत्यर्पण का मामला चल रहा है। बता दें कि विराट कोहली आईपीएल में माल्या की टीम आरसीबी की ओर से खेलते रहे हैं और वह उनके काफी करीबी बताए जाते हैं। यही वजह है कि इस तस्वीर को देख फैन्स ने उन्हें निशाने पर ले लिया।

Vijay Mallya in the house, where is Ravi Shastri? pic.twitter.com/2S1LcJuWg2 — SANATH(@Dude_Cricket) July 27, 2018

It does not matter whether the match is in India or England @imVkohli and team gets the same love and support everywhere. #ESSvIND pic.twitter.com/DNalZeGvfa — Tushar Ugale (@tushartweets13) July 26, 2018

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App