Indian Cricket Team ‘KulCha’: टीम इंडिया 3 मैच की वनडे सीरीज के लिए इस समय त्रिनिदाद के पोर्ट ऑफ स्पेन में हैं। उसका 14 अगस्त को वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज का आखिरी वनडे है। टीम इंडिया सीरीज में 1-0 से आगे है। वह यदि यह मैच हार भी जाती है तब भी सीरीज नहीं गंवाएगी, क्योंकि पहला मैच बारिश के कारण रद्द हो चुका है। जाहिर है ऐसी परिस्थिति में उसके खिलाड़ी बिल्कुल भी तनाव में नहीं हैं। कुलदीप यादव और युजवेंद्र चहल (कुलचा जोड़ी) तो बिल्कुल भी नहीं।

कुलदीप और युजवेंद्र ने मैच से एक दिन पहले यानी 13 अगस्त को पोर्ट ऑफ स्पेन के मराकस बीच पर खूब मस्ती की। भारतीय क्रिकेट टीम के इन दोनों स्पिनरों को यह जगह बहुत पसंद आई। उन्होंने यहां का नजारा बहुत खूबसूरत लगा। उन्होंने लोगों से कम से कम एक बार यह जगह घूमने की अपील की है। कुलदीप और युजवेंद्र ने कहा कि हालांकि, यह जगह भारत से काफी दूर है, लेकिन लोग ट्राई कर सकते हैं। उनका यह मस्ती करने वाला वीडियो भी बीसीसीआई टीवी पर पोस्ट किया गया है। इस दौरान मोहम्मद कैफ भी उनके साथ बीच का आनंद उठाया।

बीसीसीआई टीवी पर जो वीडियो पोस्ट किया गया है, उसके मुताबिक, कुलचा जोड़ी छुट्टी वाले दिन मराकस बीच घूमने की योजना बनाती है। आमतौर पर चहल टीवी पर कमेंट्री की जिम्मेदारी युजवेंद्र की रहती है, लेकिन इस बार कमेंटेटर की भूमिका में कुलदीप थे। बीच पर पहुंचने के बाद कुलदीप ने युजवेंद्र से कहा कि देखो मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि यह जगह बहुत खूबसूरत होगी। इस पर युजवेंद्र कहते हैं, ‘भाई तू मुझे यहां ले तो आया है, अब मैगी भी खिला दे।’ इस पर कुलदीप हंसते हुए कहते हैं, ‘यहां कहीं मिलती है तो देखते हैं देखते हैं।’

युजवेंद्र जब अपने मोबाइल से फोटो लेने लगते हैं तो कुलदीप कहते हैं, ‘क्या यार, तू फोन में लगा है, चल यार चलते हैं न समुद्र के अंदर।’ इस पर युजवेंद्र ने कहा, ‘नहीं भाई हमसे न हो पाएगा, पानी से हमें डर लगता है।’ इस पर कुलदीप अपना चश्मा युजवेंद्र देकर को समुद्र की ओर चल देते हैं और वहां पानी के साथ खूब मस्ती करते हैं। इसके बाद दोनों बीच पर गेंदबाजी का अभ्यास भी करते हैं। इस दौरान मोहम्मद कैफ भी आ जाते हैं। वे भी उनके साथ मस्ती करते दिखते हैं।

Spin twins’ day out at Maracas beach

Breathtaking views and crystal-clear waters . What happens when @imkuldeep18 & @yuzi_chahal visit Port of Spain’s most popular beach. Come, follow their journey – by @28anand

Full videohttps://t.co/XMzjxELrZf pic.twitter.com/3hyODzPKay

