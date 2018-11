टीम इंडिया से जुड़ी कोई खबर हो फैंस उसे खासा पसंद करते ही हैं, वहीं मैदान के इतर भी अगर कोई वाकया होता है तो फैंस उसपर अपनी जबरदस्त प्रतिक्रिया देते हैं। टीम इंडिया से जुड़ी ऐसी ही एक तस्वीर ने इन दिनों धमाल मचा रखा है। दरअसल मुंबई की लोकल ट्रेन में सफर कर रहे एक शख्स की तस्वीर इन दिनों सोशल मीडिया पर धमाल मचा रही है, क्योंकि इस अनजान शख्स की शक्ल भारतीय क्रिकेट टीम के कोच रवि शास्त्री से मिल रही है। वहीं इस तस्वीर को लेकर सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाओं ने धमाल मचा दिया है। लोग तरह-तरह से इस तस्वीर के माध्यम से रवि शास्त्री को ट्रोल कर रहे हैं।

इस तस्वीर पर एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा कि बीसीसीआई ने दिवाली बोनस नहीं दिया इस वजह से रवि शास्त्री लोकल ट्रेन में सफर कर रहे हैं। वहीं एक यूजर ने लिखा कि विराट कोहली ने रवि शास्त्री को पार्टी में इनवाइट नहीं किया इस वजह से वो गुस्सा होकर लोकल ट्रेन में सफर कर रहे हैं। वहीं किसी यूजर ने लिखा कि जब रोहित शर्मा टीम के कप्तान बन जाएंगे तो शास्त्री का यही हाल होगा। हालांकि सफर कर रहे इस व्यक्ति की असली पहचान क्या है इसकी पुष्टि नहीं हो सकी है लेकिन फिर भी इस तस्वीर ने धमाल मचा रखा है।

Ravi shastri if rohit becomes permanent captain #MakeRohitIndianCaptain pic.twitter.com/iKP5WOjCJL

When Virat Kohli forgot to invite Ravi Shastri in Drinks Party#HappyBirthdayVirat pic.twitter.com/FLEsRU7ajC

— Tamma Tamma Loge (@Gujju_CA) November 5, 2018