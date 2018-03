विराट कोहली आईपीएल सीजन-11 की तैयारियों में जुड़े हुए हैं, जिसके लिए वह जिम में जमकर पसीना भी बहा रहे हैं। कोहली ने ट्विटर पर मंगलवार (27 मार्च) को एक वीडियो शेयर किया। इस वीडियो में वह पसीने में भीगे हांफते हुए नजर आ रहे हैं। विराट को देख फैंस ने कमेंट में ये पूछ दिया कि आखिर उनका प्लान क्या है? ये बात जगजाहिर है कि कोहली काफी हेल्थ कांशियस हैं। वह अक्सर जिम में देखे जाते हैं। कोहली अपनी फिटनेस से लेकर खान-पान का विशेष ख्याल रखते हैं।

विराट कोहली क्रिकेट जगत में रन मशीन के नाम से मशहूर हैं। उन्होंने 66 टेस्ट की 112 पारियों में 8 बार नाबाद रहते 5554 रन बना चुके हैं। इस दौरान उन्होंने 21 शतक, 16 अर्धशतक और 6 दोहरे शतक जड़े हैं। बात अगर 208 वनडे मैचों की करें, तो इसमें 35 बार नाबाद रहते हुए विराट 9588 रन बना चुके हैं। एकदवसीय मैचों में कोहली 35 सेंचुरी और 46 फिफ्टी लगा चुके हैं। वहीं टी20 में कोहली 57 मुकाबलों में 18 अर्धशतक की मदद से 1983 रन बना चुके हैं।

Just finished my conditioning training guys, what’s your training plan today? #ComeOutAndPlay pic.twitter.com/JQY7eTOWzz

— Virat Kohli (@imVkohli) March 27, 2018