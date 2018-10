भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली वह व्यक्ति हैं जो आमतौर पर सोशल मीडिया पर सकारात्मक भावनाओं का उदाहरण देते हैं। हालांकि इन दिनों वह सोशल मीडिया में ही एक वीडियो वायरल होने की वजह से यूजर्स के निशाने पर आ गए हैं। दरअसल कोहली मशहूर कंपनी Tissot के एक इवेंट में पहुंचे थे। इवेंट के दौरान ही कुछ ऐसा हो गया जिससे भारतीय कप्तान ट्रोल होने लगे। इसकी वजह यह है कि इवेंट से जुड़े जो वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया में वायरल हो रही है उसमें कोहली के साथ कई एथलीट मौजूद हैं। टेनिस खिलाड़ी करमन कौर थांडी भी वहां मौजूद थी। यहीं करमन के साथ खिंचवाई गई तस्वीर पर कोहली ट्रोल हो गए।

इसकी वजह यह है कि इवेंट में थांडी और विराट को घड़ी पहनकर एक फोटो खिंचवानी थी। इस दौरान विराट ने थांडी से लंबा दिखाई देने के लिए स्टेज पर बने ब्लॉक का सहारा लिया। विराट की यही हरकत यूजर्स को पसंद नहीं आई और उन्होंने कोहली को ट्रोल करना शुरू कर दिया। यदि विराट बिना ब्लॉक के खड़े होते तो उनकी लंबाई कम लगती। यहां बता दें कि कोहली की लंबाई 5 फीट 9 इंच है जबकि थांडी की लंबाई करीब छह फीट है। इवेंट में विराट और थांडी के अलावा सतनाम सिंह, आदिल बेदी, शिवानी कटारिया, सचिका कुमार इंगले, जेहान दारूवाला, पिंकी रानी और मनोज कुमार जैसी स्पोटर्स सेलिब्रिटी भी मौजूद थे।

इन्हीं तस्वीरों और वीडियो के वायरल होने पर एक ट्विटर यूजर ने कमेंट कर लिखा, ‘महिलाओं से लंबा दिखाई देना मर्दानगी है क्या?’ अभिषेक जैन विराट की फोटो शेयर करते हुए विराट की तरफ से दिए जा रहे संकेतों को बारे में लिखा कि पहली फोटो में विराट कह रहे हैं मैं यहां पर खड़ा होता हूं और दूसरी फोटो में वह कह रहे हैं तुम वहां खड़े हो जाओ।

You can be anything but the woman can’t be taller than the man.

Such fragile ego.

Such vanity pic.twitter.com/tj0Omypr6g

— Sanobar (@SanobarFatma) October 7, 2018