भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने पिछले दो साल में तीन व्हाइट बॉल आईसीसी टूर्नामेंट जीत लिए हैं। वहीं लंबे समय तक पुरुष क्रिकेट में दबदबा बनाए रखने वाली ऑस्ट्रेलियाई टीम अब भारत से सिर्फ एक व्हाइट बॉल आईसीसी ट्रॉफी आगे है। वहीं पाकिस्तान भी सबसे ज्यादा आईसीसी टाइटल जीतने वाली टीमों की लिस्ट में पांचवें स्थान पर है। भारत ने लगातार अपना दूसरा टी20 वर्ल्ड कप भी जीता है।

भारत अब टी20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा टाइटल जीतने वाली टीम बन गई है। भारत के अलावा वेस्टइंडीज और इंग्लैंड ने दो-दो बार टी20 वर्ल्ड कप का टाइटल जीता है। वहीं टीम इंडिया अपने घर पर टी20 वर्ल्ड कप जीतने वाली पहली टीम भी बनी है। अब भारत की नजरें अपने 9वें आईसीसी टाइटल पर होंगी।

व्हाइट बॉल क्रिकेट में सबसे ज्यादा ICC ट्रॉफी जीतने वाले देश

टीमकुल ICC ट्रॉफीवनडे विश्व कपटी20 विश्व कपचैंपियंस ट्रॉफी
ऑस्ट्रेलिया9612
भारत8233
वेस्टइंडीज5221
इंग्लैंड3120
पाकिस्तान 3111
श्रीलंका3111

अब भारत की नजरें 9वें खिताब पर

आईपीएल 2026 के बाद मिशन वनडे वर्ल्ड कप 2027 के लिए टीम इंडिया कमर कसेगी। आईपीएल के बाद टीम इंडिया पहली वनडे सीरीज अफगानिस्तान के खिलाफ खेलेगी। उसके बाद टीम को इंग्लैंड का दौरा करना है। वहीं वनडे वर्ल्ड कप तक टीम इंडिया को कई वनडे मुकाबले खेलने हैं, जिसमें न्यूजीलैंड, श्रीलंका, साउथ अफ्रीका जैसी कई बड़ी टीमों का सामना होगा।

अगले साल अक्टूबर-नवंबर में वनडे वर्ल्ड कप खेला जाएगा। इस टूर्नामेंट की मेजबानी साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया द्वारा की जाएगी। 2023 वर्ल्ड कप फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से मिली हार को भुलाकर टीम इंडिया तीसरी बार वनडे विश्व विजेता बनना चाहेगी। युवा कप्तान शुभमन गिल के नेतृत्व में टीम इंडिया अपना मिशन टू वर्ल्ड कप 2027 शुरू करेगी।

यह भी पढ़ें- जसप्रीत बुमराह अब टी20 से बनाएंगे दूरी, वनडे वर्ल्ड कप पर रहेगा खास ध्यान; एशियन गेम्स में सूर्यकुमार यादव ही करेंगे कप्तानी?
यह भी पढ़ें- भारत की 6 टीमों का सम्मान करेगा BCCI, रोहित-सूर्या और हरमनप्रीत के साथ वैभव सूर्यवंशी की टीम भी होगी सम्मानित