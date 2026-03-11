भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने पिछले दो साल में तीन व्हाइट बॉल आईसीसी टूर्नामेंट जीत लिए हैं। वहीं लंबे समय तक पुरुष क्रिकेट में दबदबा बनाए रखने वाली ऑस्ट्रेलियाई टीम अब भारत से सिर्फ एक व्हाइट बॉल आईसीसी ट्रॉफी आगे है। वहीं पाकिस्तान भी सबसे ज्यादा आईसीसी टाइटल जीतने वाली टीमों की लिस्ट में पांचवें स्थान पर है। भारत ने लगातार अपना दूसरा टी20 वर्ल्ड कप भी जीता है।

भारत अब टी20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा टाइटल जीतने वाली टीम बन गई है। भारत के अलावा वेस्टइंडीज और इंग्लैंड ने दो-दो बार टी20 वर्ल्ड कप का टाइटल जीता है। वहीं टीम इंडिया अपने घर पर टी20 वर्ल्ड कप जीतने वाली पहली टीम भी बनी है। अब भारत की नजरें अपने 9वें आईसीसी टाइटल पर होंगी।

व्हाइट बॉल क्रिकेट में सबसे ज्यादा ICC ट्रॉफी जीतने वाले देश

टीम कुल ICC ट्रॉफी वनडे विश्व कप टी20 विश्व कप चैंपियंस ट्रॉफी ऑस्ट्रेलिया 9 6 1 2 भारत 8 2 3 3 वेस्टइंडीज 5 2 2 1 इंग्लैंड 3 1 2 0 पाकिस्तान 3 1 1 1 श्रीलंका 3 1 1 1

अब भारत की नजरें 9वें खिताब पर

आईपीएल 2026 के बाद मिशन वनडे वर्ल्ड कप 2027 के लिए टीम इंडिया कमर कसेगी। आईपीएल के बाद टीम इंडिया पहली वनडे सीरीज अफगानिस्तान के खिलाफ खेलेगी। उसके बाद टीम को इंग्लैंड का दौरा करना है। वहीं वनडे वर्ल्ड कप तक टीम इंडिया को कई वनडे मुकाबले खेलने हैं, जिसमें न्यूजीलैंड, श्रीलंका, साउथ अफ्रीका जैसी कई बड़ी टीमों का सामना होगा।

अगले साल अक्टूबर-नवंबर में वनडे वर्ल्ड कप खेला जाएगा। इस टूर्नामेंट की मेजबानी साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया द्वारा की जाएगी। 2023 वर्ल्ड कप फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से मिली हार को भुलाकर टीम इंडिया तीसरी बार वनडे विश्व विजेता बनना चाहेगी। युवा कप्तान शुभमन गिल के नेतृत्व में टीम इंडिया अपना मिशन टू वर्ल्ड कप 2027 शुरू करेगी।

