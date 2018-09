क्रिकेट की दुनिया की दो सबसे धाकड़ विरोधी टीमों भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला चल रहा है। लेकिन इस मैच के साथ ही एक खूबसूरत लड़की पर भी पूरे देश के लोगों की नजरें ठहर गईं हैं। मैदान में मौजूद कैमरे हजारों लोगों की भीड़ में उस लड़की को तलाश रहे हैं। सोशल मीडिया उस तस्वीरों से भर गया है। वो लड़की अचानक ही भारतीयों का लेटेस्ट क्रश बन चुकी है।

सोशल मीडिया पर कई भारतीय क्रिकेट फैंस ने ऐसा भी लिखा है कि वह बीसीसीआई से प्रार्थना करेंगे कि भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट के मुकाबले और ज्यादा करवाए जाएं, इसके पीछे वजह सिर्फ वही खूबसूरत मिस्ट्री गर्ल है।

She’s More Consistent Than The Entire Batting Unit Of Pakistan #INDvPAK #INDvsPAK #PAKvIND pic.twitter.com/hZsko7GvSp

