India vs New Zealand, Ind vs NZ, World Cup 2019 Semi-Final: सेमीफाइनल मुकाबले में भारतीय टीम की हार के बाद करोड़ो भारतीय फैंस की वर्ल्ड कप जीतने की उम्मीदें भी खत्म हो गई। इस बार भारतीय टीम टूर्नामेंट जीतने की बड़ी दावेदार मानी जा रही थी, लेकिन अहम मुकाबले में लचर बल्लेबाजी की वजह से टीम के हाथों से यह बड़ा मौका छिटक गया। 240 रनों का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत खराब रही टीम ने 24 रन आते-आते अपने चार बल्लेबाजों का विकेट गंवा दिया। हालांकि, धोनी जब तक मैदान पर थे, टीम की जीत सुनिश्चित मानी जा रही थी। 49वें ओवर में धोनी के रन आउट के साथ ही भारत की हार तय हो गई। इस हार को क्रिकेट फैंस पचा नहीं पा रहे हैं। दो ओवर में भारत को जीत के लिए 32 रनों की जरूरत थी। धोनी ने पहले गेंद पर छक्का लगाया और तीसरी गेंद पर दो रन लेने की कोशिश में वह रन आउट हो गए। धोनी के आउट होते ही करोड़ों भारतीय फैंस को झटका लगा तो वहीं कुछ फैंस इस सदमे को सह नहीं सकें।

कोलकाता के साइकल दुकानदार श्रीकांत मैती धोनी का रन आउट देखने के बाद अपनी जान गंवा बैठे। इस घटना ने श्रीकांत पर गहरा प्रभाव डाला और दुकान के अंदर ही हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई। श्रीकांत की दुकान के पास ही मिठाई की दुकान लगाने वाले सचिन घोष की मानें तो धोनी के आउट होने के बाद श्रीकांत जोर से चिल्लाए। वह अवाज सुनकर मदद के लिए पहुंचे तो श्रीकांत दुकान में मृत पड़े थे। वहीं बिहार के किशनगंज के अशोक पासवान भी धोनी के रन आउट को सहन नहीं कर सकें और हार्ट अटैक की वजह से उनकी मौत हो गई।

किशनगंज के डुमरिया भट्ठा मोहल्ले में रहने वाले 49 साल के अशोक टीवी पर यह मुकाबला देख रहे थे। इस दौरान धोनी के आउट होते ही उन्हें हार्ट अटैक आ गया। घरवालों उन्हें पास के अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बता दें कि भारत के बाहर होने के साथ करोड़ों भारतीय फैंस का तीसरी बार वर्ल्ड चैंपियन बनने का सपना भी टूट गया।

