India tour of West Indies, 2019: भारत और वेस्टइंडीज के बीच सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला बुधवार को खेला जाएगा। भारत की कोशिश इस मैच को जीत सीरीज पर कब्जा जमाने की होगी। दूसरे मैच को भारत डकवर्थ लुइस मेथड के तहत 59 रनों से अपने नाम करने में कामयाब रही थी। इस मैच में विराट कोहली 120 रनों की कप्तानी पारी खेलने में सफल रहे थे। मैच के बाद ‘चहल टीवी’ पर कोहली ने अपने साथी खिलाड़ी युजवेंद्र चहल के साथ कुछ बातचीत की। कोहली और चहल के बीच कई बातों की चर्चा हुई। जिसके बाद इस इंटरव्यू का शूट किया गया वीडियो बीसीसीआई डॉट टीवी पर पोस्ट किया गया। इस दौरान चह ने पूछा कि आप मैदान पर डांस करना क्यों पसंद करते हैं? इस पर कोहली ने जवाब देते हुए कहते हैं कि वह मैदान पर मैच का भरपूर आनंद उठाते हैं। कप्तान होने की वजह से वह किसी तरह का दबाब अपने उपर नहीं आने देना चाहते, इस वजह से वह मैदान पर हल्के मूड में रहना पसंद करते हैं।

कोहली के मुताबिक सिर्फ अपने देश के खिलाड़ी ही नहीं बल्कि मौका मिले तो विपक्षी टीमों के खिलाड़ियों के साथ भी मस्ती मजाक करते रहना चाहिए। वेस्टइंडीज के खिलाफ मैच के दौरान भी कोहली क्रिस गेल के साथ नाचते नजर आए थे। ऐसा पहली बार नहीं हुआ जब कोहली और गेल मैदान पर इस तरह डांस करते दिखाई पड़े हों, इससे पहले भी ये दोनों खिलाड़ी कई दफा इस तरह की मस्ती करते रहे हैं। बता दें कि क्रिस गेल और विराट कोहली कई सालों तक आईपीएल में एक ही फ्रेंचाइजी की ओर से खेलते रहे हैं।

MUST WATCH: Chahal TV returns with #KingKohli

From @imVkohli‘s record 42 ton to his dance moves , @yuzi_chahal makes a smashing debut in the Caribbean. By @28anand #TeamIndia #WIvIND

Full video here https://t.co/Cql7RCoaw1 pic.twitter.com/CCQu6dDRJA

— BCCI (@BCCI) August 12, 2019