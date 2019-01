न्यूजीलैंड के खिलाफ माउंट मोंगानुई में सात विकेट से जीत दर्ज कर भारत ने पांच मैचों की वनडे सीरीज पर कब्जा जमाया। अंबाती रायडू और दिनेश कार्तिक ने मिलकर टीम को जीत दिलाने का काम किया। दोनों ही बल्लेबाजों के बीच चौथे विकेट के लिए 77 रनों की नाबाद साझेदारी की। रोहित शर्मा ने 23वें ओवर में सीरीज की लगातार दूसरी फिफ्टी जड़ने का काम किया। रोहित ने टीम के लिए सबसे अधिक 62 रन बनाए। रोहित के अलावा कप्तान विराट कोहली ने भी टीम की जीत में अहम योगदान दिया। कोहली ने 74 गेंदों में 60 रनों की पारी खेली। भारत ने दस साल बाद न्यूजीलैंड को उसी के घर में वनडे सीरीज में मात दी। न्यूजीलैंड में भारत की ये दूसरी सीरीज जीत है, इससे पहले भारत ने साल 2009 में ये कारनामा किया था। इस मैच के दौरान कप्तान विराट कोहली ने मोहम्मद शमी की गेंद पर एक आसान सा कैच छोड़ दिया था। हालांकि, टीम को इसका ज्यादा नुकसान नहीं हुआ और इसी ओवर में कोहली ने अपनी इस गलती को सुधार लिया।

दरअसल, पारी का 48वां ओवर कर रहे मोहम्मद शमी के ओवर में ईश सोढी ने लंबा शॉट खेलने की कोशिश की, गेंद काफी समय तक हवा में रही। कप्तान विराट कोहली के हाथों से कैच छूट गया, विराट ने शमी की ओर देखते हुए अपनी गलती की माफी मांगी। वहीं इसी ओवर की अंतिम गेंद पर ईश सोढी ने एक बार फिर ठीक वैसा ही शॉट खेला, लेकिन इस बार कोहली ने कोई गलती नहीं की। कोहली ने आसानी से कैच को पकड़ भारत को नौंवी सफलता दिलाई।

इस जीत के साथ ही विदेश में साल 2016 से भारत का रिकॉर्ड सबसे शानदार रहा है। भारत ने घर से बाहर पिछले 2 सालों में 74प्रतिशत मैचों में जीत हासिल की है। दूसरे टीमों के मुकाबले में भारतीय टीम इस मामले में काफी आगे है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को घर में मात देने वाली भारतीय टीम इंग्लैंड में होने वाले वर्ल्ड कप के लिए फेवरेट टीम मानी जा रही है।

@imVkohli dropped a catch, but nevermind that as he made amends almost immediately. A catch and a runout in back-to-back deliveries. pic.twitter.com/zXrPnzLDiJ

— Harigovind Thoyakkat (@thoyakkatboy) January 28, 2019