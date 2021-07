टोक्यो ओलंपिक में 6 बार की विश्व चैंपियन भारत की स्टार मुक्केबाज मैरीकॉम का सफर गुरुवार को खत्म हो गया है। प्री क्वार्टर मुकाबले में मैरीकॉम को कोलंबियाई बॉक्सर इंग्रिट वालेंसिया से हार का सामना करना पड़ा। हालांकि इस हार को लेकर लगातार कई सवाल उठ रहे हैं और खुद मैरीकॉम ने भी इस फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है।

साथ ही मैरीकॉम ने एक ट्वीट भी किया जिसमें बताया कि मैच के पहले उनकी रिंग ड्रेस भी चेंज करवा दी गई थी। उन्होंने आज ट्वीट करते हुए लिखा,’आश्चर्यजनक…क्या कोई समझा सकता है कि रिंग ड्रेस क्या होती है, प्री क्वार्टर मैच से एक मिनट पहले मेरी रिंग ड्रेस चेंज करवाई गई…क्या कोई समझा सकता है।’

Surprising..can anyone explain what will be a ring dress. I was ask to change my ring dress just a minute before my pre qtr bout can anyone explain. @PMOIndia @ianuragthakur @KirenRijiju @iocmedia @Olympics pic.twitter.com/b3nwPXSdl1



आपको बता दें मैरीकॉम ने शुरुआती दोनों राउंड जीते थे इसके बावजूद आखिरी राउंड में दो जज मैरी के पक्ष में थे और दो इंग्रिट के पक्ष में। मैरी ने न्यूज चैनल आजतक से बात करते हुए बताया कि, आखिरी तक उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ कि वे हार गई हैं। उन्होंने कहा हमेशा मेरे साथ ऐसा क्यों होता है ?

मैरीकॉम ने आजतक से बातचीत में कहा कि, ‘सिर्फ ओलंपिक नहीं मेरे साथ ही ये ऐसा क्यों होता है पिछले वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी यही हुआ। ये ओलंपिक सबसे बेकार और अनऑर्गनाइज्ड है। मैं प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकती पहले ही मना किया जा चुका है इस ओलंपिक में कुछ प्रोटेस्ट वगैरह नहीं होगा।’

“Some sports have legends, some have Mary Kom.”

The legendary boxer from #IND gave it her all and then bowed out with a smile on her face

Some champion stuff right there! #Tokyo2020 | #BestOfTokyo | #Boxing | #StrongerTogether | #UnitedByEmotion @MangteC pic.twitter.com/P8hStrvU9n

— #Tokyo2020 for India (@Tokyo2020hi) July 29, 2021