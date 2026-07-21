जिम्बाब्वे के खिलाफ टी20 में भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट मुकेश कुमार ने लिए हैं। उनके अलावा अक्षर पटेल और वाशिंगटन सुंदर के भी 8-8 विकेट हैं। टॉप-10 गेंदबाजों में रविचंद्रन अश्विन,जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह का भी नाम है, लेकिन उनसे ऊपर वाशिंगटन सुंदर और रवि बिश्नोई हैं। बरिंदर सरन और आवेश खान भी लिस्ट में हैं।

जिम्बाब्वे के खिलाफ टी20 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वालों में मुकेश कुमार शीर्ष पर है। उन्होंने 3 पारियों में सिर्फ 75 रन देकर 8 विकेट लिए हैं। अक्षर पटेल ने 7 पारी में 174 रन देकर 8 विकेट लिए हैं। वाशिंगटन सुंदर ने 5 पारियों में 93 रन देकर 8 विकेट लिए हैं। आवेश खान 3 पारियों में 83 रन देकर 6 विकेट लिए हैं और चौथे नंबर पर हैं।

रवि बिश्नोई ने 6 विकेट लिए हैं

रवि बिश्नोई ने 5 पारियों में 106 रन देकर 6 विकेट लिए हैं। बरिंदर सरन ने 2 पारियों में 41 रन दकर 6 विकेट लिए हैं। रविचंद्रन अश्विन ने 3 पारियों में 95 रन देकर 5 विकेट लिए हैं। जसप्रीत बुमराह ने 4 पारियों में 79 रन देकर 5 विकेट लिए हैं। अर्शदीप सिंह ने 2 पारियों में 42 रन देकर 4 विकेट लिए हैं। अशोक डिंडा ने 2 पारियों में 42 रन देकर 4 विकेट लिए हैं।

क्रिकेट — T20I रिकॉर्ड
ज़िम्बाब्वे के खिलाफ सर्वाधिक विकेट (भारतीय गेंदबाज़)
8 सर्वाधिक विकेट
मुकेश कुमार
4/10 सर्वश्रेष्ठ BBI
बरिंदर सरन
5.16 सबसे कम Economy
वाशिंगटन सुंदर
ज़िम्बाब्वे के खिलाफ T20I — पूरी सूची
# खिलाड़ी Span मैच विकेट BBI Ave Econ SR
1मुकेश कुमार 20243 8 4/229.377.377.6
2अक्षर पटेल 2015-20267 8 3/1721.756.3620.5
3वाशिंगटन सुंदर 20245 8 3/1511.625.1613.5
4आवेश खान 20243 6 3/1513.837.5411
5रवि बिश्नोई 20245 6 4/1317.665.5719
6बरिंद सरन 20162 6 4/106.838.125
7रविचंद्रन अश्विन 2010-20223 5 3/2218.47.6614.4
8जसप्रीत बुमराह 2016-20264 5 3/1115.85.2618
9अर्शदीप सिंह 2022-20262 4 3/248.255.589
10अशोक डिंडा 20102 4 2/1510.5610.5
ज़िम्बाब्वे के खिलाफ — टॉप 5 गेंदबाज़ (विकेट)
1
मुकेश कुमार 3 मैच · BBI: 4/22 · Ave: 9.37 · Econ: 7.37
8विकेट
2
अक्षर पटेल 7 मैच · BBI: 3/17 · Ave: 21.75 · Econ: 6.36
8विकेट
2
वाशिंगटन सुंदर 5 मैच · BBI: 3/15 · Ave: 11.62 · Econ: 5.16
8विकेट
4
आवेश खान 3 मैच · BBI: 3/15 · Ave: 13.83 · Econ: 7.54
6विकेट
4
रवि बिश्नोई 5 मैच · BBI: 4/13 · Ave: 17.66 · Econ: 5.57
6विकेट
रोचक तथ्य
सर्वाधिक विकेट 8 मुकेश कुमार 3 मैच · 2024 · Ave: 9.37
सर्वश्रेष्ठ BBI 4/10 BB सरन 2 मैच · 2016 · Econ: 8.12
सबसे कम औसत 6.83 BB सरन 6 विकेट · BBI: 4/10
सबसे कम Economy 5.16 वाशिंगटन सुंदर 5 मैच · 8 विकेट · 2024
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ये है जिम्बाब्वे के खिलाफ T20I में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीयों की लिस्ट

भारतीय टीम इससे पहले जिम्बाब्वे दौरे पर 2024 टी20 वर्ल्ड कप के बाद गई थी। अभिषेक शर्मा ने भारत के लिए इसी सीरीज में डेब्यू किया था। शुभमन गिल कप्तान थे। उस सीरीज में यशस्वी जायसवाल और ऋतुराज गायकवाड़ भी खेले थे। पूरी खबर पढ़ें