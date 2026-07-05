इंग्लैंड ने पांच मैचों की टी20 सीरीज के दूसरे मैच में शनिवार (4 जुलाई) को भारत को 4 विकेट से हरा दिया। भारत की हार के कारण रवि बिश्नोई की खराब गेंदबाजी रही। इंग्लैंड को जीत के लिए 4 ओवर में 48 रन चाहिए थे। 17वें ओवर बिश्नोई ने 29 रन दे दिए। इसके कारण इंग्लैंड की राह आसान हो गई।

बिश्नोई ने 4 ओवर में 60 रन लुटाए। वह किसी टी20 मैच में भारत के लिए लिए 60 या उससे ज्यादा रन देने वाले पांचवें गेंदबाज बन गए। भारत के लिए एक मैच में सबसे ज्यादा रन देने वाले प्रसिद्ध कृष्णा हैं। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नवंबर 2023 में 68 रन दिए थे।

एक पारी में सर्वाधिक रन खर्च — भारत T20I
4 ओवर के कोटे में सर्वाधिक रन देने वाले भारतीय गेंदबाज
सर्वाधिक रन
68
गेंदबाज
प्रसिद्ध
नया रिकॉर्ड
आज
विरोधी टीम
इंग्लैंड
सभी घटनाएं — 4 ओवर में सर्वाधिक रन (भारत T20I)
# गेंदबाज रन Wkts Econ विरोधी मैदान तारीख
1
एम. प्रसिद्ध कृष्णा
भारत
 68 0 17.00 ऑस्ट्रेलिया गुवाहाटी 28 नव 2023
2
वाई.एस. चहल
भारत
 64 0 16.00 दक्षिण अफ्रीका सेंचुरियन 21 फर 2018
2
सी.वी. वरुण
भारत आज
 64 1 16.00 इंग्लैंड वानखेड़े 5 मार्च 2026
4
अर्शदीप सिंह
भारत
 62 2 15.50 दक्षिण अफ्रीका गुवाहाटी 2 अक्टू 2022
5
रवि बिश्नोई
भारत
 60 0 15.00 इंग्लैंड मैनचेस्टर 4 जुलाई 2026
स्रोत: ESPNcricinfo T20I रिकॉर्ड्स  ·  आज = 5 मार्च 2026
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जसप्रीत बुमराह से आगे निकले रवि बिश्नोई

युजवेंद्र चहल ने फरवरी 2018 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 64 रन दिए थे। अर्शदीप सिंह ने अक्टूबर 2022 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 62 रन दिए थे। रवि बिश्नोई ने 4 ओवर में 60 रन दिए। वह जसप्रीत बुमराह से आगे निकल गए। उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ जनवरी 2026 में 4 ओवर में 58 रन दिए थे।

वैभव ने आशीष नेहरा के 17 साल पुराने रिकॉर्ड की कर ली बराबरी

वैभव सूर्यवंशी ने अपने डेब्यू मैच में अपनी पारी के दौरान 2 छक्के लगाए और आशीष नेहरा के 17 साल पुराने रिकॉर्ड की बराबरी भी कर ली। नेहरा ने साल 2009 में अपने डेब्यू टी20 मैच में दो छक्के लगाए थे। वैभव ने इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे मैच में 10 गेंदों पर 2 छक्कों की मदद से 14 रन की पारी खेली। पूरी खबर पढ़ें