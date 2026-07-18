दिग्गज क्रिकेटर विराट कोहली का वनडे क्रिकेट में साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया (SENA) में राज रहा है। वह इन 4 देशों में खूब सफल रहे हैं। वह यहां सबसे ज्यादा 50+ स्कोर करने वाले भारतीय बल्लेबाजों में शीर्ष पर हैं। कोहली के बाद दूसरे नंबर पर मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर हैं। तेंदुलकर और कोहली के बीच अंतर काफी बड़ा है। तेंदुलकर ने 34 बार 50+ स्कोर किए हैं। वहीं कोहली ने 40 बार 50+ स्कोर किए हैं।

भारत के पूर्व कप्तान राहुल द्रविड़ तीसरे और रोहित शर्मा चौथे नंबर पर हैं। द्रविड़ ने 32 और रोहित ने 30 पारियों में 50+ स्कोर बनाए हैं। महेंद्र सिंह धोनी ने 30, शिखर धवन ने 23 और सौरव गांगुली ने 22 बार 50+ स्कोर बनाए हैं। मोहम्मद अजहरुद्दीन ने 17, युवराज सिंह ने 13 और वीरेंद्र सहवाग ने 11 बार 50+ स्कोर बनाए हैं।

रोहित शर्मा के नाम सबसे ज्यादा शतक

रन के मामले में सचिन तेंदुलकर शीर्ष पर हैं। उन्होंने 4816 रन बनाए हैं। कोहली के 4409 रन बनाए हैं। रोहित शर्मा ने 3688 और राहुल द्रविड़ ने 3138 रन बनाए हैं। रोहित शर्मा के नाम सबसे ज्यादा शतक हैं। उन्होंने 14 शतक ठोके हैं। विराट कोहली के नाम सबसे ज्यादा अर्धशतक और औसत का रिकॉर्ड है। कोहली एकमात्र बल्लेबाज हैं, जिन्होंने इन 4 देशों में 50 से ज्यादा के औसत से रन बनाए हैं। रोहित शर्मा का औसत 48.52 का है। नीचे पूरे लिस्ट देख सकते हैं:

SENA – ODI
बल्लेबाजी रिकॉर्ड
SENA में सर्वाधिक 50+ स्कोर — भारत
दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूज़ीलैंड, ऑस्ट्रेलिया में एकदिवसीय मैच
सर्वाधिक 50+
40 (कोहली)
सर्वाधिक रन
4816 (तेंदुलकर)
सर्वश्रेष्ठ औसत
54.43 (कोहली)
कुल खिलाड़ी
10
1
विराट कोहली
2009-2026 · 100 मैच
40
2
सचिन तेंदुलकर
1990-2012 · 135 मैच
34
3
राहुल द्रविड़
1996-2011 · 92 मैच
32
4
रोहित शर्मा
2008-2025 · 90 मैच
30
5
एमएस धोनी
2006-2019 · 109 मैच
24
6
शिखर धवन
2013-2022 · 69 मैच
23
7
सौरव गांगुली
1992-2007 · 81 मैच
22
8
एम अज़हरुद्दीन
1985-1999 · 81 मैच
17
9
युवराज सिंह
2001-2017 · 78 मैच
13
10
वीरेंद्र सहवाग
2001-2012 · 59 मैच
11
# बल्लेबाज Span Mat Inns NO Runs HS Ave SR 100 50 50+
1 विराट कोहली 2009-2026 1009817 4409 160* 54.43 89.79 10 30 40
2 सचिन तेंदुलकर 1990-2012 1351326 4816 163* 38.22 82.42 9 25 34
3 राहुल द्रविड़ 1996-2011 928711 3138 145 41.28 70.15 3 29 32
4 रोहित शर्मा 2008-2025 908812 3688 171* 48.52 85.44 14 16 30
5 एमएस धोनी 2006-2019 1098720 2951 88* 44.04 82.73 0 24 24
6 शिखर धवन 2013-2022 69685 2941 137 46.68 91.73 8 15 23
7 सौरव गांगुली 1992-2007 81804 2884 183 37.94 75.1 8 14 22
8 एम अज़हरुद्दीन 1985-1999 817814 2240 93* 35.00 69.41 0 17 17
9 युवराज सिंह 2001-2017 78727 1832 139 28.26 81.97 1 12 13
10 वीरेंद्र सहवाग 2001-2012 59593 1678 125* 29.96 93.9 3 8 11
SENA – दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूज़ीलैंड, ऑस्ट्रेलिया · 50+ = शतक + अर्धशतक
स्रोत: ESPNcricinfo
Jansatta InfoGenIE

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