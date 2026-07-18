दिग्गज क्रिकेटर विराट कोहली का वनडे क्रिकेट में साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया (SENA) में राज रहा है। वह इन 4 देशों में खूब सफल रहे हैं। वह यहां सबसे ज्यादा 50+ स्कोर करने वाले भारतीय बल्लेबाजों में शीर्ष पर हैं। कोहली के बाद दूसरे नंबर पर मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर हैं। तेंदुलकर और कोहली के बीच अंतर काफी बड़ा है। तेंदुलकर ने 34 बार 50+ स्कोर किए हैं। वहीं कोहली ने 40 बार 50+ स्कोर किए हैं।
भारत के पूर्व कप्तान राहुल द्रविड़ तीसरे और रोहित शर्मा चौथे नंबर पर हैं। द्रविड़ ने 32 और रोहित ने 30 पारियों में 50+ स्कोर बनाए हैं। महेंद्र सिंह धोनी ने 30, शिखर धवन ने 23 और सौरव गांगुली ने 22 बार 50+ स्कोर बनाए हैं। मोहम्मद अजहरुद्दीन ने 17, युवराज सिंह ने 13 और वीरेंद्र सहवाग ने 11 बार 50+ स्कोर बनाए हैं।
रोहित शर्मा के नाम सबसे ज्यादा शतक
रन के मामले में सचिन तेंदुलकर शीर्ष पर हैं। उन्होंने 4816 रन बनाए हैं। कोहली के 4409 रन बनाए हैं। रोहित शर्मा ने 3688 और राहुल द्रविड़ ने 3138 रन बनाए हैं। रोहित शर्मा के नाम सबसे ज्यादा शतक हैं। उन्होंने 14 शतक ठोके हैं। विराट कोहली के नाम सबसे ज्यादा अर्धशतक और औसत का रिकॉर्ड है। कोहली एकमात्र बल्लेबाज हैं, जिन्होंने इन 4 देशों में 50 से ज्यादा के औसत से रन बनाए हैं। रोहित शर्मा का औसत 48.52 का है। नीचे पूरे लिस्ट देख सकते हैं:
|#
|बल्लेबाज
|Span
|Mat
|Inns
|NO
|Runs
|HS
|Ave
|SR
|100
|50
|50+
|1
|विराट कोहली
|2009-2026
|100
|98
|17
|4409
|160*
|54.43
|89.79
|10
|30
|40
|2
|सचिन तेंदुलकर
|1990-2012
|135
|132
|6
|4816
|163*
|38.22
|82.42
|9
|25
|34
|3
|राहुल द्रविड़
|1996-2011
|92
|87
|11
|3138
|145
|41.28
|70.15
|3
|29
|32
|4
|रोहित शर्मा
|2008-2025
|90
|88
|12
|3688
|171*
|48.52
|85.44
|14
|16
|30
|5
|एमएस धोनी
|2006-2019
|109
|87
|20
|2951
|88*
|44.04
|82.73
|0
|24
|24
|6
|शिखर धवन
|2013-2022
|69
|68
|5
|2941
|137
|46.68
|91.73
|8
|15
|23
|7
|सौरव गांगुली
|1992-2007
|81
|80
|4
|2884
|183
|37.94
|75.1
|8
|14
|22
|8
|एम अज़हरुद्दीन
|1985-1999
|81
|78
|14
|2240
|93*
|35.00
|69.41
|0
|17
|17
|9
|युवराज सिंह
|2001-2017
|78
|72
|7
|1832
|139
|28.26
|81.97
|1
|12
|13
|10
|वीरेंद्र सहवाग
|2001-2012
|59
|59
|3
|1678
|125*
|29.96
|93.9
|3
|8
|11
2026 में ODI में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-10 भारतीय
रोहित शर्मा ने साल 2028 में 8 मैच अब तक खेले हैं और उन्होंने 272 गेंदों पर 241 रन बनाए हैं। वहीं इस साल सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाजों की लिस्ट में इतने रन के साथ गिल पहले स्थान पर हैं। पूरी खबर पढ़ें।