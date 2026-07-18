लॉर्ड्स में इंग्लैंड के खिलाफ आखिरी वनडे में भारतीय बल्लेबाजों पर अच्छा प्रदर्शन का दबाव होगा। शुभमन गिल की अगुआई वाली टीम ने पहला वनडे जीतने के बाद दूसरे वनडे में हार मिली। पहले वनडे में शुभमन गिल ने शानदार प्रदर्शन किया था। दूसरे वनडे में भी वह शानदार लय में दिखे थे, लेकिन बड़ी पारी नहीं खेल पाए थे। विराट कोहली और श्रेयस अय्यर ने भी अच्छा प्रदर्शन किया था।
भारतीय टीम को सीरीज जीतने के लिए बल्लेबाजों से बड़ी पारी की उम्मीद होगी। हालांकि, लॉर्ड्स में भारतीय बल्लेबाजों का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा है। वनडे क्रिकेट में कोई भी बल्लेबाज इस ऐतिहासिक स्टेडियम में शतक नहीं लगा सका है। यह सर्वश्रेष्ठ व्यक्तिगत स्कोर पूर्व कप्तान सौरव गांगुली के नाम है। उन्होंने 90 रनों की पारी खेली थी।
लॉर्ड्स में 7 भारतीय बल्लेबाजों ने अर्धशतक जड़ा
लॉर्ड्स में 7 भारतीय बल्लेबाजों ने अर्धशतक जड़ा है। इनमें गांगुली, युवराज सिंह, महेंद्र सिंह धोनी, राहुल द्रविड़, सुरेश रैना, वीरेंद्र सहवाग और मोहम्मद कैफ शामिल हैं। गांगुली ने सबसे ज्यादा 251, युवराज ने 170, धोनी ने 165,द्रविड़ ने 149, रैना ने 130, सहवाग ने 117 और कैफ ने 89 रन बनाए हैं। विराट कोहली ने 77, हार्दिक पंड्या ने 50 और शिखर धवन ने 45 रन बनाए हैं।
लॉर्ड्स में भारतीय बल्लेबाजों का वनडे में प्रदर्शन
|खिलाड़ी
|अवधि
|मैच
|पारी
|नाबाद
|रन
|सर्वोच्च स्कोर
|औसत
|गेंद
|स्ट्राइक रेट
|100
|50
|0
|चौका
|छक्का
|सौरव गांगुली
|2002-2007
|4
|4
|0
|208
|90
|52
|251
|82.86
|0
|2
|0
|21
|4
|युवराज सिंह
|2002-2007
|4
|4
|1
|170
|69
|56.66
|188
|90.42
|0
|2
|0
|17
|2
|एम.एस. धोनी
|2007-2018
|3
|3
|1
|165
|78*
|82.5
|202
|81.68
|0
|2
|0
|12
|4
|राहुल द्रविड़
|2002-2011
|5
|5
|1
|149
|73*
|37.25
|226
|65.92
|0
|2
|1
|13
|0
|सुरेश रैना
|2011-2018
|2
|2
|0
|130
|84
|65
|138
|94.2
|0
|1
|0
|8
|2
|वीरेंद्र सहवाग
|2002-2004
|3
|3
|0
|117
|71
|39
|116
|100.86
|0
|1
|0
|16
|1
|मोहम्मद कैफ
|2002-2004
|3
|2
|1
|89
|87*
|89
|85
|104.7
|0
|1
|0
|6
|2
|विराट कोहली
|2011-2022
|3
|3
|0
|77
|45
|25.66
|117
|65.81
|0
|0
|0
|6
|0
|हार्दिक पंड्या
|2018-2022
|2
|2
|0
|50
|29
|25
|66
|75.75
|0
|0
|0
|3
|0
|शिखर धवन
|2018-2022
|2
|2
|0
|45
|36
|22.5
|56
|80.35
|0
|0
|0
|7
|0
लॉर्ड्स में वनडे में भारतीय टीम का रिकॉर्ड
लॉर्ड्स भारतीय क्रिकेट इतिहास के कुछ सबसे खास पलों का गवाह रहा है। 1983 में कपिल देव की अगुआई में भारत पहली वर्ल्ड कप जीता था। 2002 में नेटवेस्ट सीरीज के फाइनल में 325 रन का शानदार चेज इसी मैदान पर हुआ था। पूरी खबर पढ़ें।