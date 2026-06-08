भारत के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत टेस्ट क्रिकेट में बड़ी उपलब्धि हासिल करने के करीब हैं। अफगानिस्तान के खिलाफ न्यू चंडीगढ़ में पहली पारी में उन्होंने 3 छक्के लगाए। इस तरह से वह टेस्ट में 100 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बने से केवल तीन हिट दूर हैं। विश्व क्रिकेट में यह कारनामा केवल तीन खिलाड़ी इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स 136, न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान 107 और ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज खिलाड़ी एडम गिलक्रिस्ट ने 100 छक्के लगाए हैं।

टेस्ट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने के मामले में भारतीय खिलाड़ियों की बात करें तो वीरेंद्र सहवाग 90 और रोहित शर्मा 88 का पंत के बाद नंबर आता है। रविंद्र जडेजा टॉप-5 में हैं। उन्होंने 82 छक्के लगाए हैं। 50 से ज्यादा छक्के लगाने वालों में महेंद्र सिंह धोनी 78, सचिन तेंदुलकर 69, कपिल देव 61 और सौरव गांगुली 57 शामिल हैं।

टेस्ट क्रिकेट रिकॉर्ड
टेस्ट में भारत के लिए सर्वाधिक छक्के — शीर्ष 20 बल्लेबाज
RR पंत शीर्ष पर · 97 छक्के · सभी समय के आंकड़े
97
सर्वाधिक छक्के (पंत)
20
भारतीय खिलाड़ी
25
न्यूनतम (शमी)
20
कुल खिलाड़ी
छक्कों के आधार पर बार चार्ट
1
RR Pantऋषभ पंत
97
2018–2026
2
V Sehwagवीरेंद्र सहवाग
90
2001–2013
3
RG Sharmaरोहित शर्मा
88
2013–2024
4
RA Jadejaरवींद्र जडेजा
82
2012–2025
5
MS Dhoniमहेंद्र सिंह धोनी
78
2004–2025
6
SR Tendulkarसचिन तेंदुलकर
69
1989–2013
7
N Kapil Devकपिल देव
61
1978–1994
8
SC Gangulyसौरव गांगुली
57
1996–2008
9
Shubman Gillशुभमन गिल
47
2020–2026
10
YBK Jaiswalयशस्वी जायसवाल
45
2023–2026
11
Harbhajan Singhहरभजन सिंह
42
1998–2015
12
NS Sidhuनवजोत सिंह सिद्धू
38
1983–1999
13
AM Rahaneअजिंक्य रहाणे
35
2011–2022
14
M Vijayमुरली विजय
33
2008–2018
15
KL Rahulकेएल राहुल
30
2014–2026
16
V Kohliविराट कोहली
30
2011–2025
17
MA Agarwalमयंक अग्रवाल
28
2018–2022
18
SM Gavaskarसुनील गावस्कर
26
1971–1987
19
Mohammed Shamiमोहम्मद शमी
25
2013–2023
17
Z Khanजहीर खान
28
2000–2014
विस्तृत आंकड़े
# खिलाड़ी अवधि मैच पारी रन SR 100 50 4s 6s
1 ऋषभ पंत 2018–26 50* 87 3557 74.05 8 19 378 97
2 वीरेंद्र सहवाग 2001–13 103 178 8503 82.18 23 31 1219 90
3 रोहित शर्मा 2013–24 67 116 4301 57.05 12 18 473 88
4 रवींद्र जडेजा 2012–25 89 133 4095 55.42 6 28 398 82
5 महेंद्र सिंह धोनी 2004–25 90 144 4886 59.11 6 33 544 78
6 सचिन तेंदुलकर 1989–13 200 329 15921 54.04 51 68 2058+ 69
7 कपिल देव 1978–94 131 184 5248 79.33 8 27 557+ 61
8 सौरव गांगुली 1996–08 113 188 7212 51.25 16 35 900 57
9 शुभमन गिल 2020–26 41* 74 2969 61.85 11 8 333 47
10 यशस्वी जायसवाल 2023–26 29* 54 2535 66.10 7 13 317 45
11 हरभजन सिंह 1998–15 103 145 2224 64.80 2 9 277 42
12 नवजोत सिंह सिद्धू 1983–99 51 78 3202 44.33 9 15 358+ 38
13 अजिंक्य रहाणे 2011–22 85 144 5077 49.50 12 26 578 35
14 मुरली विजय 2008–18 61 105 3982 46.29 12 15 467 33
15 केएल राहुल 2014–26 68* 119 4153 52.07 12 20 496 30
16 विराट कोहली 2011–25 125 210 9230 55.57 30 31 1027 30
17 मयंक अग्रवाल 2018–22 21 36 1488 53.43 4 8 189 28
17 जहीर खान 2000–14 92 127 1231 51.70 0 3 141 28
18 सुनील गावस्कर 1971–87 125 214 10122 43.35 34 45 908+ 26
19 मोहम्मद शमी 2013–23 64 89 750 74.62 0 2 83 25
* = सक्रिय खिलाड़ी · SR = स्ट्राइक रेट · सभी भारतीय खिलाड़ी जब तक अन्यथा न दर्शाया जाए
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गिल-जायसवाल 50 छक्कों वाले क्लब में शामिल होने के करीब

भारत के वर्तमान कप्तान शुभमन गिल 47 और यशस्वी जायवाल 45 छक्के 50 छक्कों वाले क्लब में शामिल होने के करीब हैं। हरभजन सिंह 42 ने नवजोत सिंह सिद्धू 38, अजिंक्य रहाणे 35, मुरली विजय 33, केएल राहुल 30 और विराट कोहली 30 से ज्यादा छक्के लगाए हैं।

सुनील गावस्कर से ऊपर जहीर खान

टेस्ट में भारत के लिए सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले 20 खिलाड़ियों की सूची में सुनील गावस्कर 26 से ऊपर जहीर खान 28 छक्के हैं। मयंक अग्रवाल के भी 28 छक्के हैं। मोहम्मद शमी ने 25 छक्के लगाए हैं। राहुल द्रविड़ 21, कृष्णाचारी श्रीकांत 19,मोहम्मद अजहरुद्दीन 19 और चेतेश्वर पुजारा 16 छक्के टॉप-20 की लिस्ट से बाहर मिलेंगे।

डेब्यूटेंट मानव सुतार को पहले ही ओवर में मिला विकेट

अफगानिस्तान के खिलाफ न्यू चंडीगढ़ में एकमात्र टेस्ट मैच के दौरान डेब्यू करने वाले स्पिनर मानव सुतार ने पहले ही ओपनर अब्दुल मलिक का विकेट लिया। पूरी खबर पढ़ें