भारत के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत टेस्ट क्रिकेट में बड़ी उपलब्धि हासिल करने के करीब हैं। अफगानिस्तान के खिलाफ न्यू चंडीगढ़ में पहली पारी में उन्होंने 3 छक्के लगाए। इस तरह से वह टेस्ट में 100 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बने से केवल तीन हिट दूर हैं। विश्व क्रिकेट में यह कारनामा केवल तीन खिलाड़ी इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स 136, न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान 107 और ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज खिलाड़ी एडम गिलक्रिस्ट ने 100 छक्के लगाए हैं।
टेस्ट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने के मामले में भारतीय खिलाड़ियों की बात करें तो वीरेंद्र सहवाग 90 और रोहित शर्मा 88 का पंत के बाद नंबर आता है। रविंद्र जडेजा टॉप-5 में हैं। उन्होंने 82 छक्के लगाए हैं। 50 से ज्यादा छक्के लगाने वालों में महेंद्र सिंह धोनी 78, सचिन तेंदुलकर 69, कपिल देव 61 और सौरव गांगुली 57 शामिल हैं।
|#
|खिलाड़ी
|अवधि
|मैच
|पारी
|रन
|SR
|100
|50
|4s
|6s
|1
|ऋषभ पंत
|2018–26
|50*
|87
|3557
|74.05
|8
|19
|378
|97
|2
|वीरेंद्र सहवाग
|2001–13
|103
|178
|8503
|82.18
|23
|31
|1219
|90
|3
|रोहित शर्मा
|2013–24
|67
|116
|4301
|57.05
|12
|18
|473
|88
|4
|रवींद्र जडेजा
|2012–25
|89
|133
|4095
|55.42
|6
|28
|398
|82
|5
|महेंद्र सिंह धोनी
|2004–25
|90
|144
|4886
|59.11
|6
|33
|544
|78
|6
|सचिन तेंदुलकर
|1989–13
|200
|329
|15921
|54.04
|51
|68
|2058+
|69
|7
|कपिल देव
|1978–94
|131
|184
|5248
|79.33
|8
|27
|557+
|61
|8
|सौरव गांगुली
|1996–08
|113
|188
|7212
|51.25
|16
|35
|900
|57
|9
|शुभमन गिल
|2020–26
|41*
|74
|2969
|61.85
|11
|8
|333
|47
|10
|यशस्वी जायसवाल
|2023–26
|29*
|54
|2535
|66.10
|7
|13
|317
|45
|11
|हरभजन सिंह
|1998–15
|103
|145
|2224
|64.80
|2
|9
|277
|42
|12
|नवजोत सिंह सिद्धू
|1983–99
|51
|78
|3202
|44.33
|9
|15
|358+
|38
|13
|अजिंक्य रहाणे
|2011–22
|85
|144
|5077
|49.50
|12
|26
|578
|35
|14
|मुरली विजय
|2008–18
|61
|105
|3982
|46.29
|12
|15
|467
|33
|15
|केएल राहुल
|2014–26
|68*
|119
|4153
|52.07
|12
|20
|496
|30
|16
|विराट कोहली
|2011–25
|125
|210
|9230
|55.57
|30
|31
|1027
|30
|17
|मयंक अग्रवाल
|2018–22
|21
|36
|1488
|53.43
|4
|8
|189
|28
|17
|जहीर खान
|2000–14
|92
|127
|1231
|51.70
|0
|3
|141
|28
|18
|सुनील गावस्कर
|1971–87
|125
|214
|10122
|43.35
|34
|45
|908+
|26
|19
|मोहम्मद शमी
|2013–23
|64
|89
|750
|74.62
|0
|2
|83
|25
गिल-जायसवाल 50 छक्कों वाले क्लब में शामिल होने के करीब
भारत के वर्तमान कप्तान शुभमन गिल 47 और यशस्वी जायवाल 45 छक्के 50 छक्कों वाले क्लब में शामिल होने के करीब हैं। हरभजन सिंह 42 ने नवजोत सिंह सिद्धू 38, अजिंक्य रहाणे 35, मुरली विजय 33, केएल राहुल 30 और विराट कोहली 30 से ज्यादा छक्के लगाए हैं।
सुनील गावस्कर से ऊपर जहीर खान
टेस्ट में भारत के लिए सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले 20 खिलाड़ियों की सूची में सुनील गावस्कर 26 से ऊपर जहीर खान 28 छक्के हैं। मयंक अग्रवाल के भी 28 छक्के हैं। मोहम्मद शमी ने 25 छक्के लगाए हैं। राहुल द्रविड़ 21, कृष्णाचारी श्रीकांत 19,मोहम्मद अजहरुद्दीन 19 और चेतेश्वर पुजारा 16 छक्के टॉप-20 की लिस्ट से बाहर मिलेंगे।
डेब्यूटेंट मानव सुतार को पहले ही ओवर में मिला विकेट
अफगानिस्तान के खिलाफ न्यू चंडीगढ़ में एकमात्र टेस्ट मैच के दौरान डेब्यू करने वाले स्पिनर मानव सुतार ने पहले ही ओपनर अब्दुल मलिक का विकेट लिया। पूरी खबर पढ़ें।