टेस्ट क्रिकेट में भारत के 8 खिलाड़ियों ने मैच की दोनों पारियों में शतक लगाए हैं। इन शतकों की संख्या 11 है। लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर ने सबसे ज्यादा 3 और पूर्व कप्तान राहुल ने 2 बार टेस्ट मैच की दोनों पारियों में शतक जड़े हैं। सबसे पहले यह उपलब्धि विजय हजारे ने हासिल की थी। उन्होंने जनवरी 1948 में इंग्लैंड के खिलाफ दोनों पारियों में शतक जड़ा था।
सुनील गावस्कर ने अप्रैल 1971 में वेस्टइंडीज के खिलाफ 124 और 220 रनों की पारी खेली थी। 1978 में पाकिस्तान के खिलाफ 111 और 137 रनों की पारी खेली थी। 1978 में ही गावस्कर ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 107 और नाबाद 182 रनों की पारी खेली थी।
द्रविड़ ने न्यूजीलैंड-पाकिस्तान के खिलाफ जड़े दोनों पारियों में शतक
राहुल द्रविड़ ने 1999 में न्यूजीलैंड के खिलाफ 190 और नाबाद 103 रनों की पारी खेली। 2005 में पाकिस्तान के खिलाफ 110 और 135 रनों की पारी खेली थी। विराट कोहली ने 2014 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 115 और 141 रनों की पारी खेली थी। अजिंक्य रहाणे ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2015 में 127 और नाबाद 100 रनों की पारी खेली।
रोहित, पंत-गिल भी लिस्ट में शामिल
रोहित शर्मा ने 2019 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 176 और 127 रनों की पारी खेली थी। ऋषभ पंत ने जून 2025 में इंग्लैंड के खिलाफ 134 और 118 रनों की पारी खेली थी। भारतीय टेस्ट टीम के वर्तमान कप्तान शुभमन गिल ने जुलाई 2025 में इंग्लैंड के खिलाफ 269 और 161 रनों की पारी खेली थी।
|बल्लेबाज
|पारी 1
|पारी 2
|प्रतिद्वंद्वी
|स्थान
|वर्ष
|विजय हजारे
|116
|145
|v ऑस्ट्रेलिया
|एडिलेड
|1948
|सुनील गावस्कर
|124
|220
|v वेस्ट इंडीज
|पोर्ट ऑफ स्पेन
|1971
|सुनील गावस्कर
|111
|137
|v पाकिस्तान
|कराची
|1978
|सुनील गावस्कर
|107
|182*
|v वेस्ट इंडीज
|ईडन गार्डन्स
|1978
|राहुल द्रविड़
|190
|103*
|v न्यूज़ीलैंड
|हैमिल्टन
|1999
|राहुल द्रविड़
|110
|135
|v पाकिस्तान
|ईडन गार्डन्स
|2005
|विराट कोहली
|115
|141
|v ऑस्ट्रेलिया
|एडिलेड
|2014
|अजिंक्य रहाणे
|127
|100*
|v दक्षिण अफ्रीका
|दिल्ली
|2015
|रोहित शर्मा
|176
|127
|v दक्षिण अफ्रीका
|विशाखापट्टनम
|2019
|ऋषभ पंत
|134
|118
|v इंग्लैंड
|लीड्स
|2025
|शुभमन गिल
|269
|161
|v इंग्लैंड
|बर्मिंघम
|2025
सोनल दिनुशा ने दूसरे टेस्ट में दो शतक लगा बनाए कई रिकॉर्ड
सोनल दिनुशा ने भारत के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच की दोनों पारियों में शतक लगाया और वो ऐसा करने वाले श्रीलंका के तीसरे बैटर बने साथ ही उन्होंने कई और दिग्गजों की भी बराबरी की। पूरी खबर पढ़ें।