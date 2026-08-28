टेस्ट क्रिकेट में भारत के 8 खिलाड़ियों ने मैच की दोनों पारियों में शतक लगाए हैं। इन शतकों की संख्या 11 है। लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर ने सबसे ज्यादा 3 और पूर्व कप्तान राहुल ने 2 बार टेस्ट मैच की दोनों पारियों में शतक जड़े हैं। सबसे पहले यह उपलब्धि विजय हजारे ने हासिल की थी। उन्होंने जनवरी 1948 में इंग्लैंड के खिलाफ दोनों पारियों में शतक जड़ा था।

सुनील गावस्कर ने अप्रैल 1971 में वेस्टइंडीज के खिलाफ 124 और 220 रनों की पारी खेली थी। 1978 में पाकिस्तान के खिलाफ 111 और 137 रनों की पारी खेली थी। 1978 में ही गावस्कर ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 107 और नाबाद 182 रनों की पारी खेली थी।

द्रविड़ ने न्यूजीलैंड-पाकिस्तान के खिलाफ जड़े दोनों पारियों में शतक

राहुल द्रविड़ ने 1999 में न्यूजीलैंड के खिलाफ 190 और नाबाद 103 रनों की पारी खेली। 2005 में पाकिस्तान के खिलाफ 110 और 135 रनों की पारी खेली थी। विराट कोहली ने 2014 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 115 और 141 रनों की पारी खेली थी। अजिंक्य रहाणे ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2015 में 127 और नाबाद 100 रनों की पारी खेली।

रोहित, पंत-गिल भी लिस्ट में शामिल

रोहित शर्मा ने 2019 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 176 और 127 रनों की पारी खेली थी। ऋषभ पंत ने जून 2025 में इंग्लैंड के खिलाफ 134 और 118 रनों की पारी खेली थी। भारतीय टेस्ट टीम के वर्तमान कप्तान शुभमन गिल ने जुलाई 2025 में इंग्लैंड के खिलाफ 269 और 161 रनों की पारी खेली थी।

दोनों पारियों में शतक — भारत के महान बल्लेबाज
टेस्ट क्रिकेट | 1948 से 2025 तक | भारत के लिए
कुल बार
11
1948 से 2025 तक
सर्वाधिक बार
गावस्कर
3 बार का कारनामा
सर्वोच्च स्कोर
269
शुभमन गिल, 2025
नवीनतम
शुभमन गिल
बर्मिंघम, 2 जुलाई 2025
1948
विजय हजारे
पहली बार
116
&
145
बनाम ऑस्ट्रेलिया | एडिलेड | 23 जनवरी 1948
1971
सुनील गावस्कर
1/3 बार
124
&
220
बनाम वेस्ट इंडीज | पोर्ट ऑफ स्पेन | 13 अप्रैल 1971
1978
सुनील गावस्कर
2/3 बार
111
&
137
बनाम पाकिस्तान | कराची | 14 नवंबर 1978
1978
सुनील गावस्कर
3/3 बार
107
&
182*
बनाम वेस्ट इंडीज | ईडन गार्डन्स | 29 दिसंबर 1978
1999
राहुल द्रविड़
1/2 बार
190
&
103*
बनाम न्यूज़ीलैंड | हैमिल्टन | 2 जनवरी 1999
2005
राहुल द्रविड़
2/2 बार
110
&
135
बनाम पाकिस्तान | ईडन गार्डन्स | 16 मार्च 2005
2014
विराट कोहली
अन्य
115
&
141
बनाम ऑस्ट्रेलिया | एडिलेड | 9 दिसंबर 2014
2015
अजिंक्य रहाणे
अन्य
127
&
100*
बनाम दक्षिण अफ्रीका | दिल्ली | 3 दिसंबर 2015
2019
रोहित शर्मा
अन्य
176
&
127
बनाम दक्षिण अफ्रीका | विशाखापट्टनम | 2 अक्टूबर 2019
2025
ऋषभ पंत
अन्य
134
&
118
बनाम इंग्लैंड | लीड्स | 20 जून 2025
2025
शुभमन गिल
नवीनतम
269
&
161
बनाम इंग्लैंड | बर्मिंघम | 2 जुलाई 2025
बल्लेबाजपारी 1पारी 2प्रतिद्वंद्वीस्थानवर्ष
विजय हजारे116145v ऑस्ट्रेलियाएडिलेड1948
सुनील गावस्कर124220v वेस्ट इंडीजपोर्ट ऑफ स्पेन1971
सुनील गावस्कर111137v पाकिस्तानकराची1978
सुनील गावस्कर107182*v वेस्ट इंडीजईडन गार्डन्स1978
राहुल द्रविड़190103*v न्यूज़ीलैंडहैमिल्टन1999
राहुल द्रविड़110135v पाकिस्तानईडन गार्डन्स2005
विराट कोहली115141v ऑस्ट्रेलियाएडिलेड2014
अजिंक्य रहाणे127100*v दक्षिण अफ्रीकादिल्ली2015
रोहित शर्मा176127v दक्षिण अफ्रीकाविशाखापट्टनम2019
ऋषभ पंत134118v इंग्लैंडलीड्स2025
शुभमन गिल269161v इंग्लैंडबर्मिंघम2025
* = नाबाद | पारी 1 = नारंगी | पारी 2 = नीला | कुल 11 बार, 8 बल्लेबाज
बल्लेबाज-वार — कितनी बार दोनों पारियों में शतक
सुनील गावस्कर1971, 1978, 1978
3
सर्वाधिक
राहुल द्रविड़1999, 2005
2
विजय हजारे1948
1
विराट कोहली2014
1
अजिंक्य रहाणे2015
1
रोहित शर्मा2019
1
ऋषभ पंत2025
1
शुभमन गिल2025
1
269 & 161
स्रोत: ESPNcricinfo | भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट | 1948-2025
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