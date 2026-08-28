टेस्ट क्रिकेट में भारत के 8 खिलाड़ियों ने मैच की दोनों पारियों में शतक लगाए हैं। इन शतकों की संख्या 11 है। लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर ने सबसे ज्यादा 3 और पूर्व कप्तान राहुल ने 2 बार टेस्ट मैच की दोनों पारियों में शतक जड़े हैं। सबसे पहले यह उपलब्धि विजय हजारे ने हासिल की थी। उन्होंने जनवरी 1948 में इंग्लैंड के खिलाफ दोनों पारियों में शतक जड़ा था।

सुनील गावस्कर ने अप्रैल 1971 में वेस्टइंडीज के खिलाफ 124 और 220 रनों की पारी खेली थी। 1978 में पाकिस्तान के खिलाफ 111 और 137 रनों की पारी खेली थी। 1978 में ही गावस्कर ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 107 और नाबाद 182 रनों की पारी खेली थी।

द्रविड़ ने न्यूजीलैंड-पाकिस्तान के खिलाफ जड़े दोनों पारियों में शतक

राहुल द्रविड़ ने 1999 में न्यूजीलैंड के खिलाफ 190 और नाबाद 103 रनों की पारी खेली। 2005 में पाकिस्तान के खिलाफ 110 और 135 रनों की पारी खेली थी। विराट कोहली ने 2014 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 115 और 141 रनों की पारी खेली थी। अजिंक्य रहाणे ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2015 में 127 और नाबाद 100 रनों की पारी खेली।

रोहित, पंत-गिल भी लिस्ट में शामिल

रोहित शर्मा ने 2019 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 176 और 127 रनों की पारी खेली थी। ऋषभ पंत ने जून 2025 में इंग्लैंड के खिलाफ 134 और 118 रनों की पारी खेली थी। भारतीय टेस्ट टीम के वर्तमान कप्तान शुभमन गिल ने जुलाई 2025 में इंग्लैंड के खिलाफ 269 और 161 रनों की पारी खेली थी।

दोनों पारियों में शतक — भारत के महान बल्लेबाज कुल बार 11 1948 से 2025 तक सर्वाधिक बार गावस्कर 3 बार का कारनामा सर्वोच्च स्कोर 269 शुभमन गिल, 2025 नवीनतम शुभमन गिल बर्मिंघम, 2 जुलाई 2025 टाइमलाइन पूरी तालिका खिलाड़ी चार्ट सभी गावस्कर द्रविड़ अन्य 1948 विजय हजारे पहली बार 116 & 145 बनाम ऑस्ट्रेलिया | एडिलेड | 23 जनवरी 1948 1971 सुनील गावस्कर 1/3 बार 124 & 220 बनाम वेस्ट इंडीज | पोर्ट ऑफ स्पेन | 13 अप्रैल 1971 1978 सुनील गावस्कर 2/3 बार 111 & 137 बनाम पाकिस्तान | कराची | 14 नवंबर 1978 1978 सुनील गावस्कर 3/3 बार 107 & 182* बनाम वेस्ट इंडीज | ईडन गार्डन्स | 29 दिसंबर 1978 1999 राहुल द्रविड़ 1/2 बार 190 & 103* बनाम न्यूज़ीलैंड | हैमिल्टन | 2 जनवरी 1999 2005 राहुल द्रविड़ 2/2 बार 110 & 135 बनाम पाकिस्तान | ईडन गार्डन्स | 16 मार्च 2005 2014 विराट कोहली अन्य 115 & 141 बनाम ऑस्ट्रेलिया | एडिलेड | 9 दिसंबर 2014 2015 अजिंक्य रहाणे अन्य 127 & 100* बनाम दक्षिण अफ्रीका | दिल्ली | 3 दिसंबर 2015 2019 रोहित शर्मा अन्य 176 & 127 बनाम दक्षिण अफ्रीका | विशाखापट्टनम | 2 अक्टूबर 2019 2025 ऋषभ पंत अन्य 134 & 118 बनाम इंग्लैंड | लीड्स | 20 जून 2025 2025 शुभमन गिल नवीनतम 269 & 161 बनाम इंग्लैंड | बर्मिंघम | 2 जुलाई 2025 बल्लेबाज पारी 1 पारी 2 प्रतिद्वंद्वी स्थान वर्ष विजय हजारे 116 145 v ऑस्ट्रेलिया एडिलेड 1948 सुनील गावस्कर 124 220 v वेस्ट इंडीज पोर्ट ऑफ स्पेन 1971 सुनील गावस्कर 111 137 v पाकिस्तान कराची 1978 सुनील गावस्कर 107 182* v वेस्ट इंडीज ईडन गार्डन्स 1978 राहुल द्रविड़ 190 103* v न्यूज़ीलैंड हैमिल्टन 1999 राहुल द्रविड़ 110 135 v पाकिस्तान ईडन गार्डन्स 2005 विराट कोहली 115 141 v ऑस्ट्रेलिया एडिलेड 2014 अजिंक्य रहाणे 127 100* v दक्षिण अफ्रीका दिल्ली 2015 रोहित शर्मा 176 127 v दक्षिण अफ्रीका विशाखापट्टनम 2019 ऋषभ पंत 134 118 v इंग्लैंड लीड्स 2025 शुभमन गिल 269 161 v इंग्लैंड बर्मिंघम 2025 बल्लेबाज-वार — कितनी बार दोनों पारियों में शतक सुनील गावस्कर 1971, 1978, 1978 3 सर्वाधिक राहुल द्रविड़ 1999, 2005 2 विजय हजारे 1948 1 विराट कोहली 2014 1 अजिंक्य रहाणे 2015 1 रोहित शर्मा 2019 1 ऋषभ पंत 2025 1 शुभमन गिल 2025 1 269 & 161 स्रोत: ESPNcricinfo | भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट | 1948-2025 Jansatta InfoGenIE

सोनल दिनुशा ने दूसरे टेस्ट में दो शतक लगा बनाए कई रिकॉर्ड

सोनल दिनुशा ने भारत के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच की दोनों पारियों में शतक लगाया और वो ऐसा करने वाले श्रीलंका के तीसरे बैटर बने साथ ही उन्होंने कई और दिग्गजों की भी बराबरी की। पूरी खबर पढ़ें।