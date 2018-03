निदास ट्रॉफी से लौट सुरेश रैना ने फैमिली संग किया एन्जॉय, पत्नी ने शेयर की तस्वीर

भारतीय टीम ने दिग्‍गज बल्‍लेबाजों और गेंदबाजों की गैरमौजूदगी में निदास ट्रॉफी को जीतने में कामयाब रही। इसके बाद टीम में शामिल खिलाड़ी अपने-अपने तरह से इसे एन्‍जॉय कर रहे हैं। विस्‍फोटक बल्‍लेबाज सुरेश रैना भी फैमली के साथ वक्‍त बिताकर जीत और छुट्टी का लुत्‍फ उठा रहे हैं। रैना की पत्‍नी प्रियंका रैना ने इसकी तस्‍वीर सोशल नेटवर्किंग साइट पर साझा की है, जिसमें दिग्‍गज बल्‍लेबाज पत्‍नी और बच्‍ची के साथ स्‍वीमिंग पूल में एन्‍जॉय करते दिख रहे हैं। क्रिकेटर के प्रशंसकों ने इस पर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दी हैं। निर्मल ने ट्वीट किया, ‘मैं सुरेश रैना को जल्‍द ही चेन्‍नई सुपर किंग्‍स और मुंबई इंडियंस (आईपीएल) के बीच खेले जाने वाले मैच में बल्‍लेबाजी करते हुए देखना चाहता हूं। मुझे रैना और धौनी बहुत पसंद हैं।’ अखिलेश ने लिखा, ‘बेहतरीन लग रहे हैं। आईपीएल में आपको बल्‍लेबाजी करते हुए देखने की चाहत है। आपको भविष्‍य के लिए अग्रिम शुभकामनाएं।’ रमेश ने ट्वीट किया, ‘कूल रैना को सीएसके की ओर से हॉट छक्‍के लगाने की जरूरत है।’ सारिका ने लिखा, ‘मैं शुरुआत से ही आपकी प्रशंसक रही हूं। आपके परिवार को देखकर बहुत खुशी हुई।’ वहीं, मनोज यादव ने ट्वीट किया, ‘लाजवाब दृश्‍य।’

Happiness is these two #InternationalDayofHappiness pic.twitter.com/bmOgpVAWf2

— Priyanka C Raina (@_PriyankaCRaina) March 20, 2018