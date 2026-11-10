भारत ने शतरंज की दुनिया में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। मध्य प्रदेश के 22 वर्षीय अनुज श्रीवात्री देश के 100वें शतरंज ग्रैंडमास्टर बन गए हैं। अनुज श्रीवात्री ने 8 नवंबर को फिलीपींस में आयोजित 7वीं आसियान प्लस इंडिविजुअल ओपन शतरंज चैंपियनशिप जीतकर यह उपलब्धि हासिल की। अनुज श्रीवात्री की इस सफलता पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उन्हें बधाई दी।

पीएम नरेंद्र मोदी ने भारत के 100 ग्रैंडमास्टर होने को शतरंज के बढ़ते प्रभाव, खिलाड़ियों की प्रतिभा और मेहनत का बड़ा उदाहरण बताया। साथ ही उम्मीद जताई कि यह उपलब्धि देश के युवाओं को शतरंज अपनाने और इस खेल में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी।

पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने X हैंडल पर लिखा, ‘‘भारत ने शतरंज में शतक लगा दिया है! है ना यह शानदार उपलब्धि? अब भारत में 100 शतरंज ग्रैंडमास्टर हो गए हैं। भारत के 100वें शतरंज ग्रैंडमास्टर बनने पर अनुज श्रीवात्रीको बहुत-बहुत बधाई। यह शानदार उपलब्धि है।’’

पीएम नरेंद्र मोदी के मुताबिक, ‘‘भारत का 100 ग्रैंडमास्टर तक पहुंचना हमारे खिलाड़ियों की प्रतिभा, लगन और कड़ी मेहनत के साथ-साथ युवाओं में शतरंज की बढ़ती लोकप्रियता को भी दर्शाता है।’’

पीएम मोदी ने लिखा, ‘‘यह देखकर विशेष खुशी होती है कि देश के अलग-अलग हिस्सों से युवा शतरंज खिलाड़ी निकलकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना रहे हैं। उम्मीद है कि अनुज की यह उपलब्धि देश के और भी युवाओं को शतरंज अपनाने और इस खेल में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करेगी।’’

India has hit a century in chess!



Exceptional isn’t it?



India is now home to a hundred chess Grandmasters!



Congratulations to Anuj Shrivatri on becoming India’s 100th Chess Grandmaster! What a wonderful achievement it is.



India reaching 100 Grandmasters is a remarkable… — Narendra Modi (@narendramodi) November 10, 2026

एमपी के पहले ग्रैंडमास्टर बने अनुज

मध्य प्रदेश के 22 वर्षीय अनुज श्रीवात्री ने आठ नवंबर को फिलीपींस में आयोजित 7वीं आसियान प्लस इंडिविजुअल ओपन शतरंज चैंपियनशिप जीतकर ग्रैंडमास्टर का खिताब हासिल किया। इसके साथ ही वह यह उपलब्धि हासिल करने वाले मध्य प्रदेश के पहले खिलाड़ी बन गए।

ओजामिस सिटी में आयोजित इस टूर्नामेंट में अनुज श्रीवात्री ने नौ राउंड में सात अंक हासिल किये। अनुज श्रीवात्री वियतनाम के गुयेन डुक होआ से आधा अंक आगे रहे। अनुज श्रीवात्री ने टूर्नामेंट में अपना पहला मुकाबला गंवा दिया था।

दस में से सात मुकाबले जीते

इसके बाद अनुज श्रीवात्री ने शानदार वापसी की। अनुज श्रीवात्री ने अगले आठ में से छह मुकाबलों में जीत हासिल की, जबकि दो मुकाबले ड्रॉ रहे। आखिरी राउंड में ऑस्ट्रेलिया के जेम्स मॉरिस को हराकर उन्होंने टूर्नामेंट का खिताब जीता और ग्रैंडमास्टर बनने का मुकाम हासिल किया।

शतरंज में हर 4 में से 3 महिलाओं संग भेदभाव, 38% ने यौन उत्पीड़न झेला, 44% खेल छोड़ने का सोच रहीं; FIDE के सर्वे में चौंकाने वाले खुलासे

शतरंज की दुनिया में महिलाओं को भेदभाव और उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है। FIDE के पहले वैश्विक सर्वे में 127 राष्ट्रीय महासंघों से जुड़ी 672 महिलाओं और लड़कियों के जवाब शामिल किये गए। सर्वे के मुताबिक, 63% ने लैंगिक भेदभाव और 38% ने यौन उत्पीड़न या अनुचित व्यवहार का अनुभव बताया, जबकि 44% ने शतरंज छोड़ने पर विचार किया। (पूरी रिपोर्ट पढ़ने के लिए क्लिक करें)