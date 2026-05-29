भारत की 19 साल की ऊंची कूद खिलाड़ी पूजा सिंह ने शुक्रवार 29 मई 2026 को हॉन्गकॉन्ग में इतिहास रच दिया। पूजा ने एशियन U20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 1.93 मीटर की छलांग लगाकर महिला हाई जंप का राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ दिया। पूजा सिंह ने 2012 में सहाना कुमारी के 1.92 मीटर के रिकॉर्ड को तोड़ा। इस ऊंची कूद के साथ ही पूजा सिंह ने राष्ट्रमंडल खेलों के लिए क्वालिफिकेशन मार्क भी हासिल कर लिया।

पूजा सिंह ने U20 एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में महिला हाई जंप का गोल्ड मेडल भी अपने नाम किया। इस ऐतिहासिक शाम की शुरुआत में पूजा ने 1.91 मीटर की ऊंचाई पार की। इससे उनका अपना U20 राष्ट्रीय रिकॉर्ड बेहतर हुआ और वह भारत की अब तक की सूची में दूसरे स्थान पर पहुंच गईं, लेकिन उनका सफर यहीं खत्म नहीं हुआ। इस किशोरी ने अपनी अगली ही कोशिश में 2012 में ओलंपियन सहाना कुमारी के 12 साल पुराने राष्ट्रीय रिकॉर्ड को तोड़ दिया और 1.93 मीटर ऊंची छलांग लगा दी।

वहीं, डेकाथलॉन में राहुल जाखड़ ने गोल्ड मेडल जीता। राहुल जाखड़ ने 7185 पॉइंट्स के साथ U20 का नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया और 10 में से सात इवेंट्स में अपना अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया!