भारतीय टीम को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल 2027 खेलने के लिए 9 में से 6-7 टेस्ट जीतने हैं। इस बीच श्रीलंका के खिलाफ 2 मैचों की टेस्ट सीरीज के पहले मैच पर बारिश के कारण संकट दिखाई दे रहा है। अगर यह मैच धुलता है तो भारत को काफी नुकसान होगा।

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पहले दिन देवदत्त पडिक्कल के शतक के कारण वह मजबूत स्थिति में है। ऐसे में मैच ड्रॉ हुआ तो भारतीय टीम काफी निराश होगी। वैसे भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बांग्लादेश की जीत के बाद भारत जीतने पर भी 5वें पर रहेगा। भारत किसी भी सूरत में हार या ड्रॉ नहीं चाहेगा।

गॉल टेस्ट ड्रॉ हुआ तो क्या होगा?

गॉल टेस्ट ड्रॉ हुआ तो भारत और श्रीलंका को 4-4 अंक मिलेंगे। भारत का फिलहाल 9 मैच में 52 अंक के साथ 48.15 पीसीटी है। मैच ड्रॉ होने पर 10 मैच में 56 अंक होंगे। पीसीटी 46.67 हो जाएगा। वह अंक तालिका में पांचवें नंबर पर होगा।

गॉल टेस्ट भारत जीता तो क्या होगा?

गॉल टेस्ट जीतने पर भारत को 12 अंक मिलेंगे। उसके 64 अंक और 53.33 पीसीटी हो जाएगा। भारत 5वें नंबर पर ही रहेगा क्योंकि बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को पहले टेस्ट में हरा दिया। श्रीलंका के 20 अंक हो जाएंगे और पीसीटी 33.33 हो जाएगा।

गॉल टेस्ट भारत हारा तो क्या होगा?

गॉल टेस्ट हारने पर भारत छठे पर खिसक जाएगा। श्रीलंका को 12 अंक मिलेंगे और वह पांचवें नंबर पर पहुंच जाएगा। श्रीलंका का पीसीटी 41.67 से 53.33 हो जाएगा। भारत का पीसीटी 48.15 से 43.33 हो जाएगा।

ऑस्ट्रेलिया-बांग्लादेश पहले टेस्ट के बाद डब्ल्यूटीसी अंक तालिका

वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया शीर्ष पर है। साउथ अफ्रीका दूसरे और न्यूजीलैंड तीसरे नंबर पर है। चौथे पर बांग्लादेश है। भारत 5वें और श्रीलंका छठे नंबर पर है। इंग्लैंड 7वें, पाकिस्तान 8वें और वेस्टइंडीज 9वें नंबर पर है। पूरी खबर पढ़ें।