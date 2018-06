इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में हुए एशियन सेलिंग चैंपियनशिप में भारत का जलवा छाया रहा। यहां मंगलवार (25 जून) को भारत ने यह प्रतियोगिता जीतते हुए गोल्ड मेडल पर कब्जा कर लिया। भारत के लिए वरुण ठक्कर और केसी गणपति की जोड़ी ने गोल्ड जीता। ठक्कर और गणपति की जोड़ी ने इस चैंपियनशिप में हुई 10 रेसों में से 5 में पहला स्थान प्राप्त किया था तो वहीं तीन में दूसरे स्थान पर कब्जा किया था।

वहीं महिलाओं के ग्रुप में भारत की तरफ से श्वेता प्रभाकर शेरवेगर और वर्षा गौतम की जोड़ी ने सिल्वर मेडल जीता। इसके अलावा भारत की ही एकता यादव और शैला चार्ल्स ने ब्रान्ज मेडल पर कब्जा किया। एशियन सेलिंग चैंपियनशिप में नौकायन (नांव) चलाने वाले खिलाड़ी भाग लेते हैं। इसमें इस बार भारत की तरफ से कुल 29 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। इनमें से 8 खिलाड़ी मध्य प्रदेश के थे। सभी खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए भारत का नाम रोशन किया। यह चैंपिनयशिप जकार्ता में 18 जून से 25 जून के बीच हुई। इसमें 15 देशों के खिलाड़ियों ने भाग लिया था।

Indian team of Ganapathy & Varun Thakkar win the gold medal at the Asian Sailing Championship in Jakarta. #Indonesia pic.twitter.com/KTWx1D3PGa

