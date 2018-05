जब टॉर्प ऑर्डर के चारों बल्लेबाजों ने जड़ा था शतक, 11 साल पहले आज ही के दिन हुआ था यह कारनामा

क्रिकेट इतिहास में भारत के लिए आज का दिन बेहद खास है, बांग्लादेश के खिलाफ भारतीय टीम ने एक अनोखा रिकॉर्ड अपने नाम किया था। दरअसल, 25 मई 2007 को भारत और बांग्लादेश के बीच ढाका में टेस्ट मैच खेला गया। इस मैच में भारतीय टीम के चार टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों ने शतक जमाकर सभी को हैरान कर दिया। दिनेश कार्तिक और वसीम जाफर ने पारी की शुरुआत की और पहले दिन खेलते रहे। ज्यादा गर्मी होने की वजह से कार्तिक 82 रन बनाकर ‘रिटायर्ड इल’ हो गए। इसके बाद राहुल द्रविड़ ने वसीम का साथ दिया और दोनों ने संभलकर खेलते हुए कोई विकेट नहीं गिरने दिया। इसके बाद जाफर ने अपना शतक पूरा किया और 138 के स्कोर पर ‘रिटायर्ड इल’ हो गए। सचिन तेंदुलकर और राहुल द्रविड़ अब क्रीज पर मौजूद थे और दोनों ही पारी को आराम से आगे बढ़ा रहे थे। दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने 326 रन बना लिए थे, अगले दिन राहुल द्रविड़ ने 24 वां टेस्ट शतक पूरा किया। 408 के स्कोर पर भारतीय टीम को द्रविड़ के रूप में पहला झटका लगा।

द्रविड़ 129 रन बनाकर पवेलियन लौटे। इसके बाद कार्तिक एक बार फिर क्रीज पर आए और 82 रनों से आगे खेलना शुरू किया। तेंदुलकर के साथ कार्तिक ने टीम को और मजबूत स्थिति में पहुंचाने का काम किया। इस दौरान उन्होंने अपने टेस्ट करियर का पहला शतक भी जमाया। कार्तिक 129 के स्कोर पर अपना विकेट गंवा बैठे। वहीं सचिन ने भी अपना शतक पूरा किया। इस तरह भारतीय टीम के शुरुआती चार बल्लेबाज इस मैच में शतक जमाने में कामयाब रहे।

