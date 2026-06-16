भारतीय महिला हॉकी टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए FIH नेशंस कप में जापान को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। भारत की जीत में कप्तान सलीमा टेटे और लालरेमसियामी ने अहम भूमिका निभाई। दोनों खिलाड़ियों ने एक-एक गोल किया।

भारतीय हॉकी टीम की इस टूर्नामेंट में यह लगातार दूसरी जीत है। इस जीत के साथ टीम इंडिया ने पूल ए में दो मैचों से छह अंक हासिल कर अंतिम चार में प्रवेश किया। यह टूर्नामेंट अगले साल होने वाले FIH प्रो लीग के लिए क्वालिफायर भी है।

पहले हाफ में नहीं हुआ एक भी गोल

न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में भारत और जापान के बीच खेले गए इस मैच में शुरुआत से ही दोनों टीमों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला। पहले हाफ में दोनों टीमों ने कई मौके बनाए, लेकिन कोई भी गोल करने में सफल नहीं हो पाई। पहले दो क्वार्टर गोलरहित रहने के बाद तीसरे क्वार्टर में मुकाबले में तेजी आई।

सलीमा टेटे ने खोला भारत को खाता

भारत ने 33वें मिनट में बढ़त बनाई। पेनल्टी कॉर्नर पर तैयार की गई रणनीति को भारत ने शानदार तरीके से अंजाम दिया। निक्की प्रधान के बेहतरीन टच के बाद नवनीत कौर के शॉट का रुख बदला और गेंद कप्तान सलीमा टेटे तक पहुंची। सलीमा टेटे ने बिना गलती किये गोल कर दिया।

दो मिनट में ही जापान ने की बराबरी

भारत की बढ़त हालांकि, ज्यादा देर तक कायम नहीं रही। जापान ने सिर्फ दो मिनट बाद वापसी की और 35वें मिनट में आइ हिरामित्सु ने पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदलकर स्कोर 1-1 कर दिया।आखिरी क्वार्टर में दोनों टीमों ने जीत के लिए पूरा जोर लगाया। भारत के लिए निर्णायक गोल 49वें मिनट में लालरेमसियामी ने किया। सुशीला चानू पुखरामबम के शानदार पास को लालरेमसियामी ने बेहतरीन डिफ्लेक्शन के जरिये गोल में बदल दिया।

ज्योति ने खेला अपना 100वां इंटरनेशनल मैच

इसके बाद जापान ने बराबरी के लिए कई हमले किये, लेकिन भारतीय डिफेंस ने मजबूती से मुकाबला किया और टीम ने 2-1 की महत्वपूर्ण जीत दर्ज की। यह मुकाबला भारतीय मिडफील्डर ज्योति के लिए भी खास रहा। ज्योति ने अपना 100वां सीनियर अंतरराष्ट्रीय मुकाबला पूरा किया।

भारत की अब 18 को उरुग्वे से भिड़ंत

भारतीय महिला हॉकी टीम अब पूल ए के अपने आखिरी मुकाबले में गुरुवार (18 जून 2026) को उरुग्वे का सामना करेगी। वहीं जापान और अमेरिका के बीच होने वाला मुकाबला तय करेगा कि इस ग्रुप से सेमीफाइनल में पहुंचने वाली दूसरी टीम कौन होगी।

फीफा वर्ल्ड कप 2026 में पहली बार खेलने उतरी केप वर्डे ने स्पेन के खिलाफ जहां मैच को ड्रॉ करा दिया तो वहीं उरुग्वे और बेल्जियम जैसी टीमें भी अपने-अपने मैच जीतने में सफल नहीं रही। (पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें)



