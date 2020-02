India vs west indies Playing 11 LIVE: भारत बनाम वेस्टइंडीज महिला टी20 वर्ल्ड कप प्लेइंग इलेवन।

India vs west indies, ind vs wi Women’s T20 World Cup Warm up Match Dream11 Team Prediction, Playing 11 Weather Report Today Match, Squad, Players List, Live Score Updates: आगामी 21 फरवरी से होने वाले महिला टी20 वर्ल्ड कप से पहले भारत की मंगलवार यानी 18 फरवरी 2020 को वेस्टइंडीज के खिलाफ एक अभ्यास मैच खेलना है। यह मैच भारतीय समयानुसार सुबह 9:30 बजे ऑस्ट्रेलियाई शहर ब्रिसबेन स्थित एलन बॉर्डर फील्ड पर खेला जाना है। टॉस 9 बजे होगा। भारत का पहला अभ्यास पाकिस्तान से होना था, लेकिन गीली आउटफील्ड के चलते उसे रद्द करना पड़ा था। वह मैच भी एलन बॉर्डर फील्ड पर खेला जाना था।

मौसम विभाग की मानें तो दिन में ब्रिसबेन के मैदान पर बादल छाए रहने की संभावना है। बारिश होने के भी 25 फीसदी चांस हैं। एक्वावेदर के मुताबिक, मैच के दौरान 25 से 32 डिग्री सेल्सियस तक तापमान रह सकता है। हालांकि, उम्मीद है कि इस मैच पर बारिश की मार शायद नहीं पड़े।

इस मैदान पर पहले बल्लेबाजी करते समय का औसतन स्कोर 141 रन है। वहीं टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने वाली टीम के फायदे में रहने की संभावना है। रिकॉर्ड बताते हैं कि पहले बल्लेबाजी करने वाली टीमों ने एक के मुकाबले 7 मैच जीते हैं। ऐसे में टॉस जीतकर बल्लेबाजी चुनना फायदेमंद साबित हो सकता है। जहां दोनों टीमों की बात है तो वे अभ्यास मैच में अपने कई खिलाड़ियों को परख सकती हैं।

भारतीय महिला टीमः हरमनप्रीत कौर (कप्तान) , स्मृति मंधाना, शेफाली वर्मा, जेमिमाह रोड्रिग्स, हरलीन देओल, वेदा कृष्णमूर्ति, तान्या भाटिया (विकेटकीपर), दीप्ति शर्मा, शिखा पांडे, पूजा वस्त्राकर, पूनम यादव, राधा यादव, अरुंधति रेड्डी,रेड्डी यादव।

वेस्टइंडीज महिला टीम : स्टैफनी टेलर (कप्तान), ब्रिटनी कूपर, हेले मैथ्यूज, शर्मेन कैंपबेल (विकेटकीपर), चेरी एन फ्रेजर, शेनता ग्रिमोंड, चेडियान नेशन, चिनले हेनरी, शकीरा सेलमन, शमीलिया कोनेल, अफी फ्लेचर, अनीसा मोहम्मद, डिआंड्रा डॉटिन, ली-एन किर्बी, आलियाह अल्लेने।