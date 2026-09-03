Women’s Asia Cup 2026, India Women vs Hong Kong China Women LIVE Streaming: भारतीय महिला क्रिकेट टीम महिला एशिया कप 2026 में अपना दूसरा लीग मैच हांगकांग के खिलाफ खेलेगी। इससे पहले भारत ने अपना पहला लीग मैच थाइलैंड के खिलाफ जीता था और ग्रुप ए की अंकतालिका में भारतीय टीम पहले स्थान पर है।

हांगकांग के खिलाफ भारतीय महिला टीम को जीत मिल सकती है और टीम इंडिया 4 अंक के साथ अंकतालिका में अपनी स्थिति और मजबूत करना चाहेगी। वैसे थाइलैंड की टीम के 3 मैचों में 2 अंक हैं और ग्रुप ए में अब तक भारत व पाकिस्तान ने एक-एक मैच खेले हैं। इन दोनों टीमों के पास अगले राउंड में पहुंचने का शानदार मौका है। भारत और हांगकांग का मैच आप किस तरह से लाइव देख सकते हैं जानते हैं।

भारत-हांगकांग मैच का लाइव प्रसारण और लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स

भारत और हांगकांग के बीच महिला एशिया कप 2026 का मैच कब खेला जाएगा?

भारत और हांगकांग के बीच महिला एशिया कप 2026 का मैच गुरुवार, 3 सितंबर को खेला जाएगा।

भारत और हांगकांग के बीच महिला एशिया कप 2026 का मैच कहां खेला जाएगा?

भारत और हांगकांग के बीच महिला एशिया कप 2026 का मैच दुबई के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा।

भारत और हांगकांग के बीच महिला एशिया कप 2026 के मैच में टॉस कब होगा?

भारत और हांगकांग के बीच महिला एशिया कप 2026 के मैच में टॉस भारतीय समयानुसार शाम 7.30 बजे होगा।

भारत और हांगकांग के बीच महिला एशिया कप 2026 का मैच कितने बजे से खेला जाएगा?

भारत और हांगकांग के बीच महिला एशिया कप 2026 का मैच भारतीय समयानुसार रात 8 बजे से खेला जाएगा।

भारत और हांगकांग के बीच महिला एशिया कप 2026 मैच की लाइव स्ट्रीमिंग कहां देख सकते हैं?

भारत और हांगकांग के बीच महिला एशिया कप 2026 मैच की लाइव स्ट्रीमिंग सोनी लिव पर देख सकते हैं।

भारत और हांगकांग के बीच महिला एशिया कप 2026 मैच लाइव टेलीकास्ट कहां देख सकते हैं?

भारत और हांगकांग के बीच महिला एशिया कप 2026 मैच का लाइव टेलीकास्ट सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर किया जाएगा।

भारतीय महिला टीम- स्मृति मंधाना, शैफाली वर्मा, प्रतिका रावल, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), भारती फुलमाली, ऋचा घोष (विकेटकीपर), दीप्ति शर्मा, प्रेमा रावत, नंदनी शर्मा, श्री चरणानी, क्रांति गौड़, गुनालन कमलिनी, रेणुका सिंह ठाकुर, अरुंधति रेड्डी, राधा यादव।

हांगकांग महिला टीम- कैरी चैन, मैरिको हिल, यास्मीन दासवानी (विकेटकीपर), मरियम बीबी (कप्तान), मरीना लैम्प्लो, शांजीन शहजाद, जॉयलीन कौर, शिंग चैन डोरोथिया, रुचिता वेंकटेश, एलिसन सिउ, चार्लोट चैन, कौर महकदीप, हैली वोंग, इकरा सहर, नताशा माइल्स।

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