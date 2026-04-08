अर्जेंटीना दौरे के लिए भारतीय महिला हॉकी टीम की 24 सदस्यीय टीम की घोषणा हो गई है। सलीमा टेटे की कप्तानी में भारतीय टीम 13 से 17 अप्रैल के बीच ब्यूनस आयर्स में अर्जेंटीना के खिलाफ चार मैचों की सीरीज खेलेगी। भारतीय महिला हॉकी टीम के लिए अर्जेंटीना दौरा सिर्फ एक सीरीज नहीं, वर्ल्ड कप 2026 और एशियन गेम्स से पहले अपनी तैयारियों को परखने और संयोजन मजबूत करने का अहम मौका माना जा रहा है।

इसी अहम पड़ाव से पहले भारतीय टीम में फॉरवर्ड दीपिका की वापसी ने अटैक को नई धार दी है। अनुभवी गोलकीपर सविता फिर गोलपोस्ट की जिम्मेदारी संभालने के लिए तैयार हैं। बेल्जियम और नीदरलैंड्स में होने वाला हॉकी विश्व कप और एशियाई खेल नजदीक ही हैं।

हॉकी इंडिया ने अर्जेंटीना दौरे के लिए जो 24 सदस्यीय टीम चुनी है वह अनुभवी खिलाड़ियों और उभरती हुई नई प्रतिभाओं का मेल है। भारतीय मिडफील्ड को स्थिरता, सूझबूझ और नई ऊर्जा प्रदान करने वालीं सलीमा टेटे कप्तानी जारी रखेंगी।

टीम में शायद जिसका सबसे ज्यादा इंतजार था वह फॉरवर्ड दीपिका कुमारी हैं। दीपिका ने चोट से उबरने के बाद वापसी की है। दीपिका भारत की मुख्य ड्रैग-फ्लिकर की भूमिका फिर से संभालेंगी। दीपिका की गैरमौजदूगी में नवनीत कौर, मनीषा चौहान, उदिता और अन्नू जैसी खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया।

भारतीय टीम अब और भी ज्यादा संतुलित

खासतौर पर अन्नू ने क्वालिफायर मैचों के दौरान जोरदार ड्रैग-फ्लिक करने की अपनी क्षमता से सभी को प्रभावित किया। दीपिका की वापसी से टीम को और गहराई और अनुभव मिला है। इससे अब यह टीम और भी ज्यादा संतुलित और विपक्षी टीमों के लिए खतरनाक नजर आ रही है।

भारत की अनुभवी गोलकीपर और भारतीय हॉकी की सबसे सम्मानित खिलाड़ियों में से एक सविता की भी टीम में वापसी हुई है। सविता क्वालिफायर के लिए उपलब्ध नहीं थीं। उनकी गैरमौजूदगी में बिचू देवी ने साबित किया कि वह इस स्तर पर खेलने की पूरी हकदार हैं।

इस युवा गोलकीपर ने अपनी उम्र से कहीं ज्यादा परिपक्वता, फुर्ती और धैर्य का प्रदर्शन किया। सविता के साथ टीम में उनका लगातार बने रहना गोलकीपिंग की जगह के लिए एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करता है और कोचिंग स्टाफ को मजबूत बेंच-स्ट्रेंथ देता है।

13 से 17 अप्रैल तक 4 मैच खेलेगी भारतीय टीम

भारतीय महिला हॉकी टीम 13, 14, 16 और 17 अप्रैल 2026 को अर्जेंटीना के खिलाफ मैच खेलेगी। सभी मैच स्थानीय समयानुसार सुबह 11:00 बजे (भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे) से खेले जाएंगे।

अर्जेंटीना दौरे के लिए 24 सदस्यीय भारतीय महिला हॉकी टीम

गोलकीपर: सविता, बिच्छू देवी खारिबाम।

डिफेंडर: निक्की प्रधान, इशिका चौधरी, सुशीला चानू पुखरामबम, मनीषा चौहान, ललथंतलुआंगी, ज्योति, उदिता।

मिडफील्डर: वैष्णवी विठ्ठल फाल्के, साक्षी राणा, सुनेलिता टोप्पो, सलीमा टेटे (कप्तान), नेहा, दीपिका सोरेंग, ऋतुजा दादासो पिसल, इशिका।

फारवर्ड: बलजीत कौर, नवनीत कौर, दीपिका, अन्नू, ब्यूटी डुंगडुंग, लालरेम्सियामी, मुमताज खान।

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