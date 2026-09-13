महिला एशिया कप 2026 के फाइनल में रविवार (13 सितंबर) को भारतीय टीम ने चैंपियन की तरह प्रदर्शन करते हुए श्रीलंका को एकतरफा अंदाज में हराया। शैफाली वर्मा और स्मृति मंधाना के अर्धशतक के दमपर भारतीय टीम ने 20 ओवर में 5 विकेट पर 183 रन बनाए। इसके जवाब में श्रीलंका की टीम 20 ओवर में 111 रन ही बना पाई। गेंदबाजी में श्री चरणी ने 4 और दीप्ति शर्मा ने 3 विकेट लिए। टूर्नामेंट का यह 10वां संस्करण था।

भारतीय टीम हर बार फाइनल खेली है। भारत ने दुबई में 8वीं बार खिताब जीतकर श्रीलंका से 2024 में फाइनल की हार का बदला भी ले लिया। महिला एशिया कप 2026 में भारतीय टीम का बल्लेबाजी और गेंदबाजी में दबदबा रहा। सबसे ज्यादा अर्धशतक भारत की ओर से लगे। सबसे ज्यादा विकेट भारतीय गेंदबाजों ने लिए। गेंद और बल्ले की जंग में कोई और टीम मुकाबले में ही नहीं दिखी, लेकिन फील्डिंग में हरमनप्रीत कौर की टीम फिसड्डी साबित हुई।

महिला टी20 एशिया कप 2026 में भारत का दबदबा

बैटिंग रन-रेट: 8.35 (दूसरी टीमों का मिलाकर: 5.12)।

रन प्रति विकेट: 26.46 (दूसरी टीमों का मिलाकर: 11.95)।

व्यक्तिगत 50: 4 (दूसरी टीमों का मिलाकर: 2)।

व्यक्तिगत 100: 1 (दूसरी टीमें: कोई नहीं)।

छक्का: 32 (दूसरी टीमों का मिलाकर: 22)।

गेंदबाजी औसत: 8.84 (दूसरी टीमों का मिलाकर: 16.12)।

गेंदबाजी इकॉनमी: 4.29 (दूसरी टीमों का मिलाकर: 5.79)।

फील्डिंग में फिसड्डी भारत

कैच लेने के मामले में भारत टूर्नामेंट की सबसे खराब फील्डिंग वाली टीम रही। उसने 17 कैच छोड़े, उसने दूसरे नंबर पर काबिज इंडोनेशिया के 7 से 10 कैच ज्यादा छोड़े। टूर्नामेंट में सिर्फ ये दो टीमें थीं जिनकी कैच पकड़ने की दर 70 से कम थी। इंडोनेशिया का 58.8% और भारत 59.5% कैच पकड़े।

महिला एशिया कप के विजेताओं की लिस्ट

2012: भारत

2016: भारत

2018: बांग्लादेश

2022: भारत

2024: श्रीलंका

2026: भारत

भारत ने वनडे फॉर्मेट में चारों एडिशन 2004, 2005/06, 2006 और 2008 में खिताब जीता।

शैफाली वर्मा-स्मृति मंधाना के अर्धशतक से बने 3 रिकॉर्ड

महिला एशिया कप 2026 के फाइनल में शैफाली वर्मा और स्मृति मंधाना की ओपनिंग जोड़ी ने शतकीय साझेदारी करके भारत को श्रीलंका के खिलाफ मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। पूरी खबर पढ़ें।