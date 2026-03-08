पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व तेज गेंदबाज मोहम्मद आमिर हैं कि सुधरने का नाम ही नहीं ले रहे। आमिर ये मानने को तैयार ही नहीं है कि भारत एक अच्छी टीम है जो अच्छा प्रदर्शन कर रही है और टी20 वर्ल्ड कप टाइटल जीतने का दम रखती है। आमिर ने एक बार फिर से फाइनल से पहले कहा कि भारत पहले खेले या बाद में न्यूजीलैंड ही चैंपियन बनेगी।

आमिर ने पहले भी कहा था कि भारत सेमीफाइनल में नहीं पहुंचेगा, लेकिन भारत टॉप 4 में पहुंचा। आमिर ने फिर कहा कि भारत फाइनल में नहीं पहुंचेगा, लेकिन भारत ने इंग्लैंड को हराया और फाइनल में पहुंचा। अब फिर से आमिर ने कहा कि भारत को फाइनल में हार मिलेगी। आमिर के बार-बार इस तरह से बयान से साबित होता है कि वो किस कदर भारतीय टीम से नफरत करते हैं।

मोहम्मद आमिर ने न्यूजीलैंड की जीत की घोषणा की

पाकिस्तान के टीवी शो हंसना मना है पर एंकर ने कहा कि इस बार फाइनल लाल और काली मिट्टी से बनी पिच पर खेली जाएगी ऐसे में अगर न्यूजीलैंड ने पहले बॉलिंग की तो किसे जीत मिलेगी। इसका जवाब देते हुए मोहम्मद आमिर ने कहा कि कीवी टीम ने पहले बॉलिंग की तो उसे ही जीत मिलेगी। वहीं इस शो में शामिल अहमद शहजाद और राशिद लफीफ ने कहा कि भारत को जीत मिलेगी।

इस शो के एंकर ने फिर सवाल बदला और पूछा कि अगर भारत ने टॉस जीता और अगर पहले बैटिंग की तो कौन जीतेगा। इसका भी जवाब देते हुए मोहम्मद आमिर ने कहा कि न्यूजीलैंड को ही जीत मिलेगी जबकि राशिद लतीफ और अहमद शहजाद ने साफ तौर पर कहा कि इस स्थिति में भारत ही जीतेगा। यानी आमिर ने हर बार भारत की हार की बात कही जबकि अन्य दो पूर्व पाकिस्तानी खिलाड़ी ने भारत की जीत की बात कही।

आमिर ने तर्क दिया कि दोनों टीमों की बल्लेबाजी देखें तो एक जैसी ही है, लेकिन गेंदबाजी में फर्क है। न्यूजीलैंड की गेंदबाजी भारत से ज्यादा अच्छी है। हालांकि बुमराह शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं, लेकिन ओवर ऑल कीवी टीम की गेंदबाजी ज्यादा मजबूत है। आमिर ने ये भी कहा कि भारत अगर फाइनल में कुलदीप यादव को खिलाता है तो फिर इस टीम का पलड़ा भारी हो सकता है क्योंकि मिडिल ओवर्स काफी अहम होंगे। आप वरुण चक्रवर्ती को निकालकर उनकी जगह कुलदीप को टीम में शामिल कर सकते हैं।

ये भी पढ़ें

IND vs NZ Final Live Streaming: भारत-न्यूजीलैंड फाइनल मुकाबले का लाइव टेलीकास्ट, ऐसे देखें इस मैच की लाइव स्ट्रीमिंग

IND vs NZ Final Match Playing 11 Prediction: अभिषेक-वरुण क्या होंगे टीम से बाहर? फाइनल के लिए भारत-न्यूजीलैंड की संभावित प्लेइंग 11