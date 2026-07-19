इंग्लैंड के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज के बाद भारतीय क्रिकेट टीम जिम्बाब्वे दौरे पर जाएगी और वहां श्रेयस अय्यर की कप्तानी में टीम इंडिया जिम्बाब्वे के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज में हिस्सा लेगी। इससे पहले भारत को इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की वनडे सीरीज में 0-4 से हार का सामना करना पड़ा था और जिम्बाब्वे दौरे टीम टीम इंडिया सीरीज जीतने की कोशिश करेगी। इस दौरे पर भारतीय टीम के कोच गौतम गंभीर नहीं बल्कि वीवीएस लक्ष्मण होंगे।

भारत खेलेगा 3 मैचों की टी20 सीरीज

इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में मिली हार के बाद भारत अब जिम्बाब्वे के खिलाफ 3 मैचों की टी20 सीरीज खेलेगा। इस सीरीज का पहला मैच 23 जुलाई को खेला जाएगा जबकि दूसरा और तीसरा मैच 25 जुलाई और 26 जुलाई को होगा। ये तीनों मैच हरारे स्पोर्ट्स क्लब में ही खेले जाएंगे। जिम्बाब्वे के खिलाफ तीन मैचों की टी20 सीरीज के लिए पहले ही भारतीय टीम का ऐलान किया जा चुका है जिसमें संजू सैसमन खेलते हुए नजर नहीं आएंगे।

इस सीरीज में एक बार फिर से वैभव सूर्यवंशी पर निगाहें रहने वाली है जिनका इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टी20 मैच में डेब्यू हुआ था और फिर उन्हें 3 मैचों में मौका दिया गया, लेकिन वो कुछ खास नहीं कर पाए थे। अब वैभव के पास खुद को इस सीरीज में साबित करने का मौका होगा और टीम में अपनी जगह बनाए रखने के लिए भी ये सीरीज उनके लिए अहम होगा। इस सीरीज के लिए भारतीय टी20 टीम में रिंकू सिंह की भी वापसी हुई जबकि कुछ नए चेहरे भी जैसे कि अशोक शर्मा इस सीरीज में खेलते हुए नजर आएंगे। इन मैचों की शुरुआत भारत में शाम 7.30 बजे नहीं बल्कि शाम 4.30 बजे से होगी।

भारत-जिम्बाब्वे 3 मैचों की टी20 सीरीज का शेड्यूल

भारत बनाम जिम्बाब्वे- पहला टी20 मैच- 23 जुलाई, हरारे स्पोर्ट्स क्लब, शाम 4.30 बजे

भारत बनाम जिम्बाब्वे- दूसरा टी20 मैच- 25 जुलाई, हरारे स्पोर्ट्स क्लब, शाम 4.30 बजे

भारत बनाम जिम्बाब्वे- तीसरा टी20 मैच- 26 जुलाई, हरारे स्पोर्ट्स क्लब, शाम 4.30 बजे

जिम्बाब्वे के खिलाफ 3 मैचों की टी20 सीरीज के लिए भारतीय टीम

श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन (विकेटकीपर), प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर), शिवम दुबे, सूर्यांश शेडगे, रिंकू सिंह, हर्ष दुबे, रवि बिश्नोई, प्रिंस यादव, यश ठाकुर, अशोक शर्मा, मयंक यादव।

शिवम-बुमराह आउट, इन तीन खिलाड़ियों को मौका; तीसरे वनडे मैच के लिए भारत की प्लेइंग इलेवन

इंग्लैंड के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज के आखिरी मैच में भारत ने अपनी प्लेइंग इलेवन में तीन बदलाव किए। बुमराह इंजर्ड होने की वजह से इस मैच का हिस्सा नहीं बने। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)