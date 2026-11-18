इंदौर में 18 नवंबर 1993 को भारत और जिम्बाब्वे के बीच खेला गया हीरो कप का वनडे क्रिकेट इतिहास के उन मैचों में शामिल है, जिनका रोमांच आखिरी गेंद तक बना रहा। जिम्बाब्वे को जीत के लिए 249 रन बनाने थे।

एक समय उसका स्कोर 212 रन पर 8 विकेट था और भारतीय टीम जीत के करीब दिख रही थी, लेकिन निचले क्रम के बल्लेबाजों ने मुकाबले का रुख ऐसा बदला कि आखिरी गेंद पर जिम्बाब्वे को जीत के लिए दो रन चाहिए थे। हीथ स्ट्रीक रन आउट हुए और मैच टाई हो गया।

क्रिकेट में कई बार मैच का रोमांच बड़े खिलाड़ियों की बल्लेबाजी या गेंदबाजी से नहीं, बल्कि उन खिलाड़ियों के प्रदर्शन से बनता है, जिनसे बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं की जाती। इंदौर के नेहरू स्टेडियम में 18 नवंबर 1993को भारत और जिम्बाब्वे के बीच खेला गया वनडे मैच इसकी बेहतरीन मिसाल था।

हीरो कप के इस मुकाबले में मोहम्मद अजहरुद्दीन की कप्तानी वाली भारतीय टीम के सामने जिम्बाब्वे की चुनौती थी। भारतीय टीम में सचिन तेंदुलकर, कपिल देव, जवागल श्रीनाथ और अनिल कुंबले जैसे दिग्गज खिलाड़ी शामिल थे। दूसरी ओर, जिम्बाब्वे की कमान एंडी फ्लावर के हाथों में थी। मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 5 विकेट पर 248 रन बनाए। जवाब में जिम्बाब्वे भी 50 ओवर में 248 रन ही बना पाया।

मनोज प्रभाकर ने संभाली भारतीय पारी

भारत की शुरुआत अच्छी नहीं रही। डब्ल्यूवी रमन बिना खाता खोले आउट हो गए। हालांकि, मनोज प्रभाकर ने एक छोर संभाले रखा। उन्होंने 126 गेंदों पर 91 रन की पारी खेली। इस दौरान उन्होंने चार चौके लगाए।

विनोद कांबली ने भी 96 गेंदों पर 55 रन बनाए। दोनों के बीच दूसरे विकेट के लिए 122 रन की साझेदारी हुई। विनोद कांबली के आउट होने के बाद विजय यादव भी खाता खोले बिना पवेलियन लौट गए।

इसके बाद कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन ने जिम्मेदारी संभाली। मोहम्मद अजहरुद्दीन ने 56 गेंद पर नाबाद 54 रन बनाए। सचिन तेंदुलकर ने भी 16 गेंद पर 24 रन की तेज पारी खेली। इस तरह भारत ने 50 ओवर में 248 रन बनाए।

जिम्बाब्वे की ओर से स्टीफन पील ने तीन विकेट लिए। डेविड ब्रेन और हीथ स्ट्रीक को एक-एक सफलता मिली।

एंडी फ्लावर ने खेली कप्तानी पारी

249 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरे जिम्बाब्वे की शुरुआत अच्छी नहीं रही। ग्रांट फ्लावर दो रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद एलिस्टर कैंपबेल भी सिर्फ 7 रन ही बना पाए।

कप्तान एंडी फ्लावर ने एक छोर संभालते हुए 82 गेंदों पर 56 रन बनाए। डेव हॉटन ने 22 रन का योगदान दिया। इसके बाद एंडी वॉलर ने 50 गेंदों पर 32 रन बनाए। हालांकि, विकेट लगातार गिरते रहे।

गे व्हिटॉल ने 43 गेंदों पर 33 रन बनाए, जबकि अली शाह ने 31 गेंदों पर 37 रन की तेज पारी खेली। हालांकि, जब अली शाह आउट हुए तो जिम्बाब्वे का स्कोर 208 रन पर 7 विकेट था। डेविड ब्रेन के आउट होने के बाद टीम का स्कोर 212 रन पर 8 विकेट हो गया।

इस स्थिति में भारत की जीत लगभग तय दिखाई दे रही थी। जिम्बाब्वे को जीत के लिए 37 रन चाहिए थे और उसके सिर्फ दो विकेट बचे थे।

स्टीफन पील और हीथ स्ट्रीक ने पलटा मैच

जिम्बाब्वे की उम्मीदें अब निचले क्रम के बल्लेबाजों पर टिकी थीं। स्टीफन पील और हीथ स्ट्रीक ने हार मानने के बजाय भारतीय गेंदबाजों का सामना किया।

स्टीफन पील ने 15 गेंद में 17 रन बनाए, जबकि हीथ स्ट्रीक ने सिर्फ 9 गेंद में 11 रन की पारी खेली। दोनों ने तेजी से रन जुटाए और जिम्बाब्वे को मुकाबले में वापस ला दिया।

स्टीफन पील के आउट होने तक जिम्बाब्वे का स्कोर 237 रन था। अब आखिरी विकेट के रूप में हीथ स्ट्रीक और जॉन रेनी क्रीज पर थे। टीम को जीत के लिए 12 रन चाहिए थे।

मनोज प्रभाकर के आखिरी ओवर में बना रोमांच

भारतीय कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन ने आखिरी ओवर की जिम्मेदारी मनोज प्रभाकर को सौंपी। जिम्बाब्वे को जीत के लिए 10 रन चाहिए थे। क्रीज पर हीथ स्ट्रीक और जॉन रेनी मौजूद थे।

अंतिम ओवर में दोनों बल्लेबाजों ने जीत की कोशिश जारी रखी। मैच अंतिम गेंद तक पहुंच गया। अब जिम्बाब्वे को जीत के लिए दो रन चाहिए थे। हीथ स्ट्रीक ने दूसरा रन लेने की कोशिश की, लेकिन इस प्रयास में वह रन आउट हो गए।

इस तरह जिम्बाब्वे की पूरी टीम 50 ओवर में 248 रन पर आउट हो गई और भारत-जिम्बाब्वे का मुकाबला टाई पर समाप्त हुआ।

वनडे क्रिकेट के इतिहास में सातवां टाई मुकाबला

18 नवंबर 1993 को इंदौर में हुआ यह मुकाबला वनडे क्रिकेट के इतिहास का सातवां टाई मैच था। उस दौर में वनडे क्रिकेट में टाई मुकाबले बेहद दुर्लभ हुआ करते थे। यही वजह है कि भारत और जिम्बाब्वे के बीच यह मैच लंबे समय तक याद किया गया।

भारत के लिए मनोज प्रभाकर ने बल्ले से 91 रन बनाने के अलावा गेंदबाजी में दो विकेट भी लिए। जवागल श्रीनाथ ने तीन विकेट हासिल किये। जिम्बाब्वे के लिए एंडी फ्लावर की कप्तानी पारी और आखिरी विकेट तक लड़ने का जज्बा इस मुकाबले की सबसे यादगार बातें रहीं।

यह मैच बताता है कि क्रिकेट में अंतिम विकेट गिरने तक किसी नतीजे को तय नहीं माना जा सकता। जिम्बाब्वे ने 212 रन पर 8 विकेट गंवाने के बाद भी भारत को जीत से दूर रखा और मुकाबले को आखिरी गेंद तक पहुंचा दिया।

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