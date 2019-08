Virat Kohli, Chris Gayle Dance Video: भारत और वेस्टइंडीज के बीच पहला वनडे बारिश के कारण रद्द हो गया। मैच रद्द होने से दर्शक भी निराश हुए है। हालांकि, भारतीय कप्तान विराट कोहली और वेस्टइंडीज के तूफानी बल्लेबाज क्रिस गेल ने मैदान पर जमकर मस्ती की। विराट ने मैदान पर डांस किया। उनके साथ केदार जाधव और श्रेयस अय्यर ने भी ठुमके लगाने की कोशिश की। टीम के खिलाड़ियों और स्टेडियम पर मौजूद दर्शकों ने इस मौके का जमकर मजा लिया। विराट के डांस वाला वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है।

विराट का डांसिंग का यह हुनर तब देखने को मिला जब 5.4 ओवर के बाद बारिश शुरू होने के कारण मैच रोक दिया गया था। बारिश खत्म होने पर भारतीय खिलाड़ी मैदान पर उतरे। उस वक्त स्टेडियम में कोई गाना बज रहा था। विराट उसकी धुन पर खुद को थिरकने से रोक नहीं पाए। कप्तान विराट को डांस करता देख टीम के अन्य खिलाड़ी भी उनके साथ मस्ती करने लगे। स्टेडियम में मौजूद कई दर्शकों को भी गाने पर नाचते देखा गया।

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने अपने ट्विटर हैंडल पर विराट कोहली और क्रिस गेल की डांस करने वाली तस्वीरें भी पोस्ट कीं हैं। विराट और गेल पुराने दोस्त हैं। इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में दोनों रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए साथ-साथ खेल चुके हैं। हालांकि, अब गेल किंग्स इलेवन पंजाब के लिए खेलते हैं, जबकि विराट रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के कप्तान हैं।

विराट कोहली ने अभ्यास सत्र के दौरान भी ठुमके लगाए थे। वही वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। भारत-वेस्टइंडीज के बीच पहला वनडे 8 अगस्त को हुआ। इससे पहले बुधवार को बल्लेबाजी अभ्यास के बाद जब विराट किट चेंज रहे थे, उस दौरान मैदान पर कोई गाना बज रहा था। गाना सुनकर विराट भी थिरकने लगे। दर्शकों ने जब उन्हें ऐसा करते देखा तो वे चीयर्स करने लगे। हालांकि, वीडियो देखकर लग रहा है कि दर्शकों के चीयर्स करने से विराट थोड़ा झेंप गए।

