हैदराबाद में वेस्टइंडीज के खिलाफ हुए पहले टी20 मैच के दौरान विराट कोहली ने वेस्टइंडीज के केसरिक विलियम्स की पर्ची काट दी थी। उन्होंने जिस अंदाज में ‘नोटबुक सेलिब्रेशन’ मनाया, उसके बॉलीवुड के बिगबी भी कायल हो गए हैं। उन्होंने मैच के बाद वेस्टइंडीज के गेंदबाजों को विराट कोहली से नहीं भिड़ने की नसीहत भी दी है। बिगबी अमिताभ बच्चन भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली की 50 गेंद पर नाबाद 94 रन की पारी से बहुत प्रभावित हुए।

अमिताभ बच्चन ने मैच खत्म होने के बाद अपनी Blockbuster फिल्म ‘अमर अकबर एंथोनी’ का एक डायलॉग ट्वीट किया। उन्होंने विराट कोहली की ‘नोटबुक सेलिब्रेशन’ वाली तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, ‘यार कितनी बार बोला मई तेरे को … की विराट को मत छेड़, मत छेड़, मत छेड़ …पन सुनताइच किधर है तुम … अभी पर्ची लिख के दे दिया ना हाथ में !!!! देख देख.. वेस्टइंडीज का चेहरा देख ; कितना मारा उसको, कितना मारा !!’

बिगबी की ओर से इस तरह तारीफ मिलने पर विराट भी बहुत खुश हैं। उन्होंने अमिताभ बच्चन के ट्वीट पर रिट्वीट करते हुए लिखा, ‘हाहा आपके इस डॉयलॉग को मैं बहुत पसंद करता हूं। आप हमेशा से लोगों के लिए प्रेरणा रहे हैं।’

