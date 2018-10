Ind vs WI: करुण नायर विवाद पर कोहली ने तोड़ी चुप्पी, कहा- सभी फैसले एक जगह से नहीं लिए जा रहे

Start Body Content with: Ind vs WI, India vs West Indies 2018: भारतीय कप्तान विराट कोहली ने बुधवार को कहा कि करुण नायर को टेस्ट टीम से विवादास्पद तरीके से बाहर करने पर टिप्पणी करना उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है तथा आम धारणा के विपरीत उन्होंने स्पष्ट किया कि सभी फैसले एक स्थान से नहीं किये जा रहे हैं। नायर इंग्लैंड के खिलाफ पांच टेस्ट मैचों में पवेलियन की ही शोभा बढ़ाते रहे और अब वेस्टइंडीज के खिलाफ दो टेस्ट मैचों की श्रृंखला से उन्हें बाहर कर दिया गया जिससे नया विवाद पैदा हो गया। हनुमा विहारी को इंग्लैंड दौरे पर शुरुआती टीम में शामिल नहीं किया गया था लेकिन उन्हें ओवल में पांचवें और अंतिम टेस्ट मैच में पदार्पण का मौका दिया गया।

कोहली ने वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट मैच की पूर्व संध्या पर कहा, ‘‘चयनकर्ता पहले ही इस बारे में बात कर चुके है और इस पर बात करना मेरे अधिकार में नहीं है। चयनकर्ता अपनी भूमिका निभा रहे हैं।’’ उन्होंने कहा, ‘‘अगर किसी व्यक्ति ने पहले ही इस बारे में बात कर ली है तो यहां फिर से इस बात को नहीं उठाया जाना चाहिए था। मुख्य चयनकर्ता ने पहले ही खिलाड़ी से बात कर ली है। मुझे नहीं लगता कि मुझे इस पर टिप्पणी करनी चाहिए।’’

कोहली ने कहा, ‘‘चयन करना मेरा काम नहीं है। एक टीम के रूप में हम वह कर रहे हैं जो हमें करना चाहिए। हर किसी को अपनी संबंधित भूमिका के बारे में पता होना चाहिए।’’ कोहली ने कहा कि सभी अपनी भूमिकाओं को अच्छी तरह से समझते हैं। उन्होंने इस धारणा को भी नकार दिया कि कप्तान और टीम प्रबंधन के बाकी सदस्यों की चयन मामलों में अहम भूमिका होती है।

उन्होंने कहा, ‘‘लोगों को यह भी अहसास होना चाहिए कि हर मामले में संयुक्त निर्णय नहीं होते हैं। यह अभी भ्रम बना हुआ जहां लोग सब चीजों का घालमेल कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि सभी फैसले एक स्थान से किये जा रहे हैं जो कि सच नहीं है।’’ मुख्य चयनकर्ता एमएसके प्रसाद ने स्पष्ट किया था कि नायर को हटाने से पहले उनसे लंबी बातचीत की गयी थी। हरभजन सिंह ने कर्नाटक के इस बल्लेबाज को बाहर करने की आलोचना की थी।

