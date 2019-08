भारतीय क्रिकेट टीम का वेस्टइंडीज दौरा 3 अगस्त से शुरू हो रहा है। टीम इंडिया को इस दौरे में 3 टी-20, 3 वनडे और 2 टेस्ट मैच की सीरीज खेलनी है। टी-20 सीरीज के पहले 2 मैच अमेरिका के फ्लोरिडा में होने हैं। ये मुकाबले 3 और 4 अगस्त को भारतीय समयानुसार रात 8 बजे से होंगे। टीम इंडिया ने गुरुवार को फ्लोरिडा के लॉडरहिल स्थित सेंट्रल ब्रोवार्ड रीजनल पार्क स्टेडियम टर्फ ग्राउंड पर जमकर अभ्यास किया। दोनों टी-20 मैच इसी मैदान पर खेले जाने हैं।

अभ्यास सत्र के बाद कप्तान विराट कोहली ने ट्विटर पर साथियों के साथ वाली एक तस्वीर पोस्ट की। इसका उन्होंने कैप्शन दिया, ‘स्क्वायड।’ इस तस्वीर में विराट के अलावा रविंद्र जडेजा, नवदीप सैनी, खलील अहमद, श्रेयस अय्यर क्रुणाल पंड्या, भुवनेश्वर कुमार और लोकेश राहुल दिख रहे हैं। इसके अलावा टीम के अन्य खिलाड़ी इस तस्वीर में नहीं दिख रहे हैं।

विराट यह तस्वीर पोस्ट करने के साथ ही फिर से विवादों में घिर गए। अब यूजर्स उनसे पूछ रहे हैं कि रोहित शर्मा कहां हैं। क्या आपकी स्क्वायड में रोहित शर्मा का नाम नहीं है। विराट के एक प्रशंसक ने लिखा, ‘भईया रोहित भईया के साथ भी तस्वीर शेयर करो। ऐसा क्यों लग रहा है कि रोहित भईया वर्ल्ड कप के बाद से आपसे बात नहीं कर रहे हैं।’ एक अन्य प्रशंसक ने लिखा, ‘रोहित भाई कहां हैं? उनके बिना तस्वीर फीकी लग रही है।’

बता दें कि मीडिया में विराट कोहली और रोहित शर्मा के बीच मनमुटाव की खबरें आने के बाद से फैंस भी दोनों के बीच संबंधों के बारे में जानने को लेकर काफी उत्सुक हैं। रोहित शर्मा ने इंस्टाग्राम पर पहले विराट और उसके बाद उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा को अनफॉलो कर दिया था। हालांकि, वेस्टइंडीज दौरे के लिए रवाना होते समय कप्तान विराट कोहली ने मुंबई में साफ कर दिया था कि उनके और रोहित को लेकर जो मनमुटाव की खबरें चल रही हैं, वे सब बकवास हैं।

इसके बावजूद फैंस को लग रहा है कि टीम इंडिया के ड्रेसिंग रूम में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। रोहित शर्मा के गुरुवार को किए गए एक ट्वीट ने दोनों के बीच तनातनी होने की खबरों को फिर से जन्म दे दिया। रोहित ने लिखा, ‘मैं सिर्फ अपनी टीम के लिए नहीं खेलता। मैं अपने देश के लिए खेलता हूं।’

I don’t just walk out for my Team. I walk out for my country. pic.twitter.com/S4RFkC0pSk

— Rohit Sharma (@ImRo45) July 31, 2019