India vs West Indies, Ind vs WI ODI Series 2018: वेस्टइंडीज के खिलाफ 24 अक्टूबर को विशाखापटनम में खेले गए दूसरे वनडे मैच में महेंद्र सिंह धोनी 25 गेंदों में महज 20 रन बनाकर आउट हुए। भारतीय टीम के पूर्व कप्तान की ऐसी हालत देख केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो ने उन्हें संन्यास तक लेने की सलाह दे डाली। सुप्रियो ने लिखा- “एमएस धोनी आज (24 अक्टूबर) जिस तरह आउट हुए उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है। उनका बहुत बड़ा फैन होने के बावजूद मेरे दिमाग के किसी दिमाग के हिस्से में ये विचार आता है कि उन्हें अब अपने बारे में सोचना चाहिए क्या अलविदा कहने का वक्त आ गया है। असहमति जताने के लिए आपका स्वागत है।”

सुप्रियो के इस ट्वीट पर क्रिकेट फैंस भड़क गए और उन्होंने पलटवार केंद्रीय मंत्री और सरकार को ही ट्रोल करना शुरू कर दिया। फैंस ने ये तक कह डाला कि “फिर तो महंगाई सहित अन्य मोर्चे पर विफल मोदी सरकार को भी रिटायरमेंट दे देना चाहिए।”

Sir you need not to suggest anything. Do your politics . Aap 1 Chunav haar jaoge to politiy chod Doge.

— Vinay Choraria (@ChorariaVinay) October 25, 2018