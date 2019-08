India vs West Indies Test Highlights: भारत-वेस्टइंडीज के बीच 2 मैच की सीरीज का पहला टेस्ट एंटिगा के सर विवियन रिचर्ड्स स्टेडियम पर खेल जा रहा है। गुरुवार को पहले दिन का खेल हुआ। टीम इंडिया ने 6 विकेट पर 203 रन बनाए। टीम इंडिया को स्कोर तक पहुंचाने में उपकप्तान अजिंक्य रहाणे ने अहम भूमिका निभाई। वे 81 रन बनाकर आउट हुए। उनके अलावा ओपनर केएल राहुल (44) और हनुमा विहारी (32 रन) ने भी जिम्मेदारी भरी पारियां खेलीं।

पहले दिन का खेल खत्म होने के समय ऋषभ पंत 20 और रविंद्र जडेजा 3 रन बनाकर नाबाद थे। वेस्टइंडीज की ओर से केमार रोच ने 3, शेनॉन गैब्रियल ने 2 और रोस्टन चेज ने विकेट लिए। बारिश के कारण पहले दिन निर्धारित 90 ओवरों का खेल नहीं हो पाया। सिर्फ 68.5 ओवर ही फेंके जा सके।

पहले दिन के खेल की हाइलाइट्स :

