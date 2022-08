IND vs WI 4th T20I Playing XI : खतरे में आवेश खान की जगह, इस गेंदबाज को मिल सकता है मौका, ऐसी हो सकती है भारत-वेस्टइंडीज की प्लेइंग 11

India vs West Indies 4th T20I Playing 11, IND vs WI 4th T20I ODI Playing 11, Today Match IND vs WI 4th T20I Playing 11 : पेसर अर्शदीप सिंह और भुवनेश्वर कुमार ने शानदार गेंदबाजी की है और उन्होंने 7 इकॉनमी रेट से 7 विकेट लिए हैं। रविचंद्रन अश्विन और हार्दिक पांड्या ने बीच के ओवरों में अच्छी गेंदबाजी की है। आवेश खान ने काफी रन लुटाए हैं और मैच में उनकी जगह हर्षल पटेल ले सकते हैं।

विकेट लेने के बाद जश्न मनाते भारत के तेज गेंदबाज अवेश खान (फोटो – बीसीसीआई ट्विटर)

