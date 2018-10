India vs West Indies 3rd ODI Live Cricket Score Streaming Online at Hotstar, Star Sports: WI – 15/0, यहां देखिए भारत बनाम वेस्टइंडीज मैच का लाइव प्रसारण

Ind vs WI, India vs West Indies Live Cricket Score Streaming: भारत बनाम वेस्टइंडीज।

India vs West Indies, Ind vs WI 3rd ODI Live Cricket Score Streaming Online Today Match at Star Sports 1 Hindi Live, hotstar Live Cricket: भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली ने यहां महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेले जा रहे तीसरे वनडे मैच में वेस्टइंडीज के खिलाफ टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है। भारतीय टीम ने गुवाहाटी में खेले गए पहले वनडे मैचों को जीतकर इस सीरीज में 1-0 की बढ़त ली है, दूसरा मैच ड्रॉ रहा था।

इस मैच के लिए भारत की अंतिम एकादश में तीन बदलाव हुए हैं। उमेश यादव, मोहम्मद शमी और रवींद्र जडेजा के स्थान पर भुवनेश्वर कुमार, जसप्रीत बुमराह और खलील अहमद को टीम में शामिल किया गया है। इसके अलावा वेस्टइंडीज टीम में भी इस मैच के लिए एक बदलाव किया गया है। अंतिम एकादश में फेबियन एलीन को देवेंद्र बिशू की जगह शामिल किया गया है। एलीन अपना पहला वनडे मैच खेलेंगे।

भारत बनाम वेस्टइंडीज मैच का सीधा प्रसारण Star Sports 1, Star Sports 1 HD, Star Sports 1 Hindi और Star Sports 1 Hindi HD पर देखा जा सकता है। वहीं लाइव स्ट्रीमिंग Hotstar पर उपलब्ध रहेगी।

Live Cricket Score, India vs West Indies 3rd ODI Live Cricket Score

India vs West Indies ODI Live Cricket Score Streaming live score updates :

-बुमराह की गेंद पर विराट कोहली ने एल्बीडबल्यू के लिए रिव्यू लिया। यह रिव्यू बेकार गया, भारतीय टीम को अभी भी पहली विकेट की तलाश है। स्कोर- 15/0(3)

-जसप्रीत बुमराह अपना ओवर लेकर आए हैं। पहली चार गेंदों में कोई रन नहीं। पांचवीं गेंद पर कोई रन नहीं, बुमराह और भुवी की कोशिश विकेट लेने की होगी। स्कोर – 4/0(2)

-भारतीय टीम : विराट कोहली (कप्तान), रोहित शर्मा, शिखर धवन, अंबाती रायडू, महेंद्र सिंह धोनी (विकेटकीपर), ऋषभ पंत, खलील अहमद, भुवनेश्वर कुमार, जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव और युजवेंद्र चहल।

-वेस्टइंडीज : जेसन होल्डर (कप्तान), कीरेन पॉवेल, चंद्रपाल हेमराज, शाई होप (विकेटकीपर), शिमरोन हेटमेर, मार्लन सैमुअल्स, रोवमैन पॉवेल, एश्ले नर्स, फेबियन एलीन, केमार रोच और ओबेड मेकॉय।

