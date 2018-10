India vs West Indies Live Cricket Streaming: भारत बनाम वेस्टइंडीज।

Ind vs WI, India vs West Indies 2nd Test Live Cricket Score Streaming Online at Star Sports 1 Hindi Live: वेस्टइंडीज टीम के कप्तान जेसन होल्डर ने शुक्रवार से यहां राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में भारत के खिलाफ शुरू हो रहे दूसरे टेस्ट मैच में टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया है। दोनों देशों के बीच दो टेस्ट मैचों की सीरीज का यह आखिरी मैच है। भारत ने राजकोट में खेले गए पहले टेस्ट मैच में जीत हासिल की थी और वह सीरीज मे 1-0 की बढ़त बनाए हुए है।मेजबान टीम की कोशिश सीरीज अपने नाम करने की है तो विंडीज बराबरी पर सीरीज खत्म करना चाहती है।

पहले टेस्ट मैच में चोट के कारण टीम से बाहर रहे नियमित कप्तान जेसन होल्डर टीम में वापस आ गए हैं। कीमो पॉल को बाहर जाना पड़ा है। वहीं शेरमन लुइस के स्थान पर जोमेल वारीकेन को अंतिम-11 में जगह मिली है।



भारत बनाम वेस्टइंडीज मैच का सीधा प्रसारण Star Sports 1, Star Sports 1 HD, Star Sports 1 Hindi और Star Sports 1 Hindi HD पर देखा जा सकता है। वहीं लाइव स्ट्रीमिंग Hotstar पर उपलब्ध रहेगी।

-अभ्यास मैच में शानदार प्रदर्शन करने वाले सुनील अम्बरीस ने निराश किया था। होल्डर के आने से टीम की बल्लेबाजी को भी मजबूती मिलेगी साथ ही गेंदबाजी को भी।

-पिछले मैच में रवींद्र जडेजा ने बल्ले और गेंद दोनों से शानदार प्रदर्शन किया था। अंतिम-12 में बदलाव न करना यह भी संकेत हो सकता है कि कोहली अपने कप्तानी करियर में दूसरी बार बिना बदलाव के उतरें, लेकिन ऐसी भी संभावनाएं हैं कि कप्तान मोहम्मद शमी या उमेश यादव को आराम देकर शार्दूल ठाकुर को मौका दे सकते हैं।

-भारत के लिये आस्ट्रेलिया दौरे को ध्यान में रखते हुए एकतरफा मुकाबले आदर्श नहीं कहे जाएंगे। इससे पहले 2011 में भारत ने वेस्टइंडीज को एकतरफा श्रृंखला में 2-0 से हराया था लेकिन इसके बाद आस्ट्रेलिया दौरे में उसे 0-4 से हार का सामना करना पड़ा था।

