IND vs WI 2nd ODI Playing XI : क्या सैमसन की जग इशान को मिलेगा मौका, प्रसिद्ध कृष्णा भी हो सकते हैं ड्रॉप, ऐसी हो सकती दोनों टीमों की प्लेइंग 11

India vs West Indies 2nd ODI Playing 11, IND vs WI 2nd ODI Playing 11, Today’s Match IND vs WI 2nd ODI Playing 11 : प्रसिद्ध कृष्णा इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में भी महंगे रहे थे। वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले मैच में भी महंगे रहे।

भारत बनाम वेस्टइंडीज प्लेइंग 11, IND vs WI 2nd ODI Playing 11 Prediction। (फोटो- आईसीसी)

