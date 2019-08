India vs West Indies (Ind vs WI) 1st T20 Live Cricket Score Streaming Online at Sony Six Live, Sony Six HD, Sony Liv Live: भारत और वेस्टइंडीज के बीच टी-20 सीरीज का पहला मैच शनिवार को खेला जा रहा है।भारतीय कप्तान विराट कोहली ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। दोनों ही टीमों की कोशिश जीत के साथ सीरीज की शुरुआत करने पर होगी। पिछले महीने विश्व कप के सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड से मिली हार को भुला भारतीय कप्तान विराट एक नई शुरुआत करना चाहेंगे।

कोहली पहले ही कह चुके हैं कि यह दौरा श्रेयस अय्यर और मनीष पांडे जैसे खिलाड़ियों के लिए एक अच्छा मौका है जो एकदिवसीय मैचों में भारत के मध्यक्रम में मौका बनाने के लिए दावा पेश करेंगे। हाल ही में श्रेयस अय्यर और मनीष पांडे दोनों ने ही भारत ए के लिए वेस्टइंडीज में अच्छा प्रदर्शन किया था।

West Indies vs India, 1st T20 मैच का लाइव प्रसारण आप Sony Ten 1, Sony Ten 1 hd पर इंग्लिश कमेंट्री के साथ देख सकते हैं। वहीं, हिंदी कमेंट्री में मैच का आनंद उठाने के लिए Sony Ten 3 औरSony Ten 3 hd मैच का लाइव प्रसारण देखा जा सकता है। मैच की Online Streaming Sony Liv App पर उपलब्ध रहेगी।

