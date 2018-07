Women’s World Cup 2018 Live Score Streaming, भारत बनाम यूएसए लाइव हॉकी स्कोर: जीत का खाता खोलना चाहेगा भारत

Women’s Hockey World Cup 2018, India vs USA Hockey Live Streaming: भारत बनाम अमेरिका।

India vs USA Womens Hockey Live Score Streaming, Womens Hockey World Cup 2018 Live Streaming, India vs USA Live Stream at Star Sports 2 Live, Hotstar Live: एक ड्रॉ और एक हार के बाद संकट में खड़ी भारतीय महिला हॉकी टीम को रविवार (28 जुलाई) को विश्व कप के एक अहम मैच में अमेरिका से भिड़ेगी। भारत को अगर अगले दौर में जगह बनानी है, तो उसे अमेरिका के खिलाफ हर हाल में जीत चाहिए। हालांकि सिर्फ इस मैच में जीत उसे अगले दौर में नहीं पहुंचा सकती। इसके लिए भारत को आयरलैंड और इंग्लैंड के बीच होने वाले मैच के परिणाम पर निर्भर रहना होगा।

पूल-बी में आयरलैंड दो मैचों में दो जीत के दम पर छह अंकों के साथ पहले स्थान पर बना हुआ है। वहीं दूसरे स्थान पर इंग्लैंड है, जिसने भारत और अमेरिका दोनों से ड्रॉ खेल दो अंक अर्जित किए हैं। वहीं भारत और अमेरिका के एक-एक अंक हैं, लेकिन गोल अंतर बेहतर होने के कारण भारत तीसरे स्थान पर कायम है। अगर भारत अपने आखिरी मैच में अमेरिका को हरा देता है तो तीन अंक लेकर उसके कुल चार अंक हो जाएंगे। ऐसे में उसे दुआ करनी होगी कि इंग्लैंड अपने आखिरी मैच में हार जाए या ड्रॉ खेले।