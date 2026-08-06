श्रीलंका दौरे के लिए चुनी गई भारतीय टेस्ट टीम में कई नए चेहरे शामिल हैं। अगर बात श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट रिकॉर्ड की करें तो अनुभव बेहद सीमित नजर आता है। मौजूदा टीम में सिर्फ चार खिलाड़ियों रविंद्र जडेजा, केएल राहुल, ऋषभ पंत और कुलदीप यादव ने ही श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट खेला है।
इनमें शतक लगाने वाले इकलौते बल्लेबाज रविंद्र जडेजा ही हैं, जबकि कुलदीप यादव ही ऐसे गेंदबाज हैं, जिन्होंने श्रीलंका के खिलाफ एक टेस्ट में पांच विकेट लेने की उपलब्धि अपने नाम की है। बाकी 10 खिलाड़ियों के लिए श्रीलंकाई सरजमीं पर यह प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ पहला टेस्ट अनुभव होगा। रविंद्र जडेजा का श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट में सर्वोच्च स्कोर नाबाद 175 रन है। यह श्रीलंका के खिलाफ उनके दबदबे की कहानी बयां करता है।
प्रमुख बातें
- श्रीलंका दौरे के लिए चयनित 14 खिलाड़ियों में से सिर्फ 4 खिलाड़ियों (रविंद्र जडेजा, केएल राहुल, ऋषभ पंत और कुलदीप यादव) ने श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट खेला है।
- रविंद्र जडेजा इस टीम में श्रीलंका के खिलाफ सबसे अनुभवी खिलाड़ी हैं। रविंद्र जडेजा ने श्रीलंका के खिलाफ 7 टेस्ट में 326 रन बनाए हैं। उनका बल्लेबाजी औसत 65.20 है।
- ऋषभ पंत ने श्रीलंका के खिलाफ केवल दो टेस्ट खेले हैं। हालांकि, उनका औसत काफी अच्छा है। ऋषभ पंत ने 61.66 के औसत और 120.12 के स्ट्राइक रेट से 185 रन बनाए हैं।
- केएल राहुल ने श्रीलंका के खिलाफ 3 टेस्ट खेले और 2 अर्धशतक लगाए हैं। उनका औसत बहुत प्रभावी नहीं है। उन्होंने 35.75 के औसत और 64.7 के स्ट्राइक रेट से 143 रन बनाए हैं।
- गेंदबाजी की बात करें तो कुलदीप यादव ने श्रीलंका के खिलाफ एक टेस्ट मैच ही खेला है और उसमें 5 विकेट चटकाए थे। कुलदीप का प्रदर्शन पहली पारी में 4/40 और दूसरी पारी में 1/56 रहा।
बल्लेबाजी आंकड़े
|खिलाड़ी
|कब से कब तक
|मैच
|पारी
|नाबाद
|रन
|उच्चतम
|औसत
|BF
|SR
|100
|50
|0
|4s
|6s
|रविंद्र जडेजा
|2017-2022
|7
|9
|4
|326
|175*
|65.2
|482
|67.63
|1
|1
|0
|31
|7
|केएल राहुल
|2017-2017
|3
|4
|0
|143
|79
|35.75
|221
|64.7
|0
|2
|1
|16
|0
|ऋषभ पंत
|2022-2022
|2
|3
|0
|185
|96
|61.66
|154
|120.12
|0
|2
|0
|23
|6
गेंदबाजी आंकड़े
|खिलाड़ी
|कब से कब तक
|मैच
|पारी
|ओवर
|मेडन
|रन
|विकेट
|BBI
|BBM
|औसत
|इकॉनमी
|SR
|5
|10
|कुलदीप यादव
|2017-2017
|1
|2
|30
|6
|96
|5
|4/40
|5/96
|19.2
|3.2
|36
|0
|0
जिन खिलाड़ियों ने श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट नहीं खेला
- शुभमन गिल
- यशस्वी जायसवाल
- देवदत्त पडिक्कल
- मानव सुतार
- सारांश जैन
- ध्रुव जुरैल
- मोहम्मद सिराज
- प्रसिद्ध कृष्णा
- गुरनूर बराड़
- आकिब नबी
अनुभव और युवा जोश का संतुलन
भारतीय टीम में अनुभवी खिलाड़ियों की संख्या भले ही कम हो, लेकिन रविंद्र जडेजा, केएल राहुल और ऋषभ पंत जैसे खिलाड़ियों की मौजूदगी युवा खिलाड़ियों के लिए काफी अहम होगी। कप्तान शुभमन गिल की अगुआई में भारत की कोशिश श्रीलंका में जीत के साथ नए टेस्ट चक्र की शुरुआत करने की होगी। वहीं, नए खिलाड़ियों के पास भी इस दौरे पर अपनी छाप छोड़कर टीम में जगह मजबूत करने का सुनहरा मौका रहेगा।
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वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड फिलहाल ऋषभ पंत के नाम पर दर्ज है। पंत ने अब तक खेले 6 मैचों में इतने छक्के लगाए हैं। भारतीय कप्तान शुभमन गिल लिस्ट में टॉप-5 बल्लेबाजों में शामिल हैं। (पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें)