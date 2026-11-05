भारत और श्रीलंका के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज और फिर 3 मैचों की टी20 सीरीज खेली जाएगी जिसकी शुरुआत वनडे सीरीज से होगी और पहला मैच दोनों देशों के बीच 13 दिसंबर को खेला जाएगा। भारत-श्रीलंका पहला वनडे मैच पहले दिल्ली में खेला जाना था, लेकिन अब ये मुकाबले दिल्ली नहीं बल्कि विशाखापत्तनम में होगा। दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन (DDCA) के अनुरोध पर बीसीसीआई ने ये बदलाव किया है।

दिल्ली नहीं विशाखापत्तनम में खेला जाएगा पहला वनडे

बीसीसीआई ने घोषणा कर दी है कि भारत और श्रीलंका के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का पहला मैच जो रविवार, 13 दिसंबर को नई दिल्ली में खेला जाना था वो अब विशाखापत्तनम में खेला जाएगा। दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन (DDCA) के अनुरोध पर यह स्थान बदला गया है। उन्होंने इसके पीछे खराब मौसम की आशंका और स्टेडियम में होने वाले नवीनीकरण के काम का हवाला दिया है। इस मैच का सिर्फ स्थान बदला गया है जबकि तारीख में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

भारत और श्रीलंका के बीच पहला वनडे मैच 13 दिसंबर को होगा जबकि इस वनडे सीरीज का दूसरा मैच बेंगलुरु में 16 दिसंबर को खेला जाएगा। इसके बाद तीसरे वनडे मैच का आयोजन अहमदाबाद में 19 दिसंबर को किया जाएगा। तीन मैचों की वनडे सीरीज के बाद तीन मैचों की टी20 सीरीज खेली जाएगी जिसका पहला मैच 22 दिसंबर को राजकोट में खेला जाएगा। इसके बाद दूसरा मैच कटक में 14 दिसंबर को होगा जबकि तीसरा मैच इस टी20 सीरीज का 27 दिसंबर को पुणे में होगा।

भारत-श्रीलंका वनडे-टी20 सीरीज का पूरा शेड्यूल

No. Day Date Time Match Venue 1 Sunday 13-Dec-26 2:00 PM 1st ODI Visakhapatnam 2 Wednesday 16-Dec-26 2:00 PM 2nd ODI Bengaluru 3 Saturday 19-Dec-26 2:00 PM 3rd ODI Ahmedabad 4 Tuesday 22-Dec-26 7:00 PM 1st T20I Rajkot 5 Thursday 24-Dec-26 7:00 PM 2nd T20I Cuttack 6 Sunday 27-Dec-26 7:00 PM 3rd T20I Pune

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विराट कोहली ने कीवी टीम के खिलाफ पहले वनडे मैच में अर्धशतकीय पारी खेली और वो 2026 में वनडे में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में टॉप-10 में शामिल हो गए। वहीं भारतीय कप्तान शुभमन गिल टॉप पर बने हुए हैं। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)