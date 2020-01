India vs Sri Lanka 3rd T20 Live Cricket Score Streaming Online: शिखर धवन कर सकते हैं आतिशी बल्लेबाजी, जानिए ऑनलाइन स्ट्रीमिंग

India vs Sri Lanka 3rd T20: यहां जानिए मैच की ऑनलाइन स्ट्रीमिंग

India vs Sri Lanka (Ind vs SL) 3rd T20 Live Cricket Score Streaming Online at Hotstar, Star Sports 1 Hindi, Star Sports 3 Live: भारत-श्रीलंका के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज का आखिरी और निर्णायक मुकाबला आज यानी कि 10 जनवरी को पुणे के मैदान पर खेला जाएगा। इस सीरीज के दूसरे मैच में टीम इंडिया ने 7 विकेट से जीत हासिल करके सीरीज में 1-0 की बढ़त बनाई है। भारत की कोशिश इस मुकाबले में जीत हासिल करके सीरीज पर कब्जा जमाने की होगी तो वहीं श्रीलंका सीरीज को 1-1 की बराबरी पर लाना चाहेगी।

पिछले मैच में केएल राहुल और शिखर धवन ने जहां बल्ले से दम दिखाया था तो वहीं नवदीप सैनी और शार्दुल ठाकुर ने गेंदबाजी में कहर बरपाया था। देखना होगा कि आखिर श्रीलंका की टीम इस मुकाबले के लिए किस रणनीति के हिसाब से मैदान में उतरती है।

भारत-श्रीलंका के बीच होने वाले इस तीसरे टी20 मुकाबले का लाइव प्रसारण Star Sports के विभिन्न नेटवर्क पर देखा जा सकता है। इसके अलावा डीडी स्पोर्ट्स भी इस मैच का लाइव टेलिकास्ट होगा। वहीं इस मैच की ऑनलाइन स्ट्रीमिंग हॉटस्टार (hotstar.com) पर भी उपलब्ध रहेगी। वहीं ताजा अपडेट के लिए आप Jansatta.com पर भी विजिट कर सकते हैं।