India vs Sri Lanka, 2nd Test Match, 3rd Day Lunch Score: भारत बनाम श्रीलंका दूसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन लंच तक का खेल होने के समय टीम इंडिया ड्राइविंग सीट पर है। इसमें तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा की अहम भूमिका रही। प्रसिद्ध कृष्णा ने अपनी तेजी और अतिरिक्त उछाल पैदा करने की क्षमता का शानदार नमूना पेश करके अब तक (तीसरे दिन लंच तक का खेल होने के समय तक) तीन विकेट झटके।

प्रसिद्ध कृष्णा की शानदार गेंदबाजी की मदद से श्रीलंका ने भारत के खिलाफ दूसरे और अंतिम टेस्ट क्रिकेट मैच के तीसरे दिन मंगलवार 25 अगस्त 2026 को लंच तक कोलंबो के सिंहलीज स्पोर्ट्स क्लब में अपनी पहली पारी में चार विकेट पर 130 रन बनाए। भारत ने अपनी पहली पारी नौ विकेट पर 503 रन बनाकर समाप्त घोषित की थी।

इस तरह से श्रीलंकाई टीम भारत से अभी 373 रन पीछे है। लंच के समय पसिंदू सूरियाबंदारा 65 और कप्तान धनंजय डिसिल्वा चार रन बनाकर क्रीज पर थे। श्रीलंका ने सुबह दो विकेट पर आठ रन से आगे खेलना शुरू किया और पहले सत्र में 122 रन जोड़े। इस दौरान ऋषभ पंत की जगह क्षेत्ररक्षण करने आए सरफराज खान, मोहम्मद सिराज और श्रीलंकाई बल्लेबाजों के बीच हुई जुबानी जंग से यह सत्र और भी रोमांचक हो गया।

प्रसिद्ध कृष्णा (35 रन देकर 3 विकेट) ने दिन के सातवें ओवर में ही अपना पहला टेस्ट मैच खेल रहे कामिल मिशारा (19) को विकेट के पीछे कैच करा दिया। प्रसिद्ध कृष्णा की तेजी से उठती गेंद को कामिल मिशारा नहीं समझ पाए। गेंद उनके बल्ले को चूमकर विकेटकीपर ध्रुव जुरेल के हाथों में चली गई।

हालांकि, पसिंदू सूरियाबंदारा और कामिंदु मेंडिस (32) ने भारत को लगभग दो घंटे तक विकेट से महरूम रखा। इन दोनों बल्लेबाजों ने मानव सुतार और अपना पहला टेस्ट मैच खेल रहे सारांश जैन को हावी नहीं होने दिया। ऑफ स्पिनर सारांश जैन ने कुछ उछाल और टर्न हासिल किया, लेकिन श्रीलंका के बल्लेबाजों को परेशानी में नहीं डाल पाए।

पसिंदू सूरियाबंदारा और कामिंदु मेंडिस ने चौथे विकेट के लिए 87 रन जोड़े। इसमें अपना दूसरा टेस्ट खेल रहे पसिंदू सूरियाबंदारा का योगदान महत्वपूर्ण रहा। दाएं हाथ के इस बल्लेबाज में 76 गेंद पर अपना पहला अर्धशतक पूरा किया। दूसरी ओर, कामिंदु मेंडिस ने मानव सुतार की गेंद पर मिड-विकेट के ऊपर से छक्का लगाकर अपने इरादे स्पष्ट किए।

प्रसिद्ध कृष्णा ने लंच से ठीक पहले तेजी से उछाल लेती गेंद पर कामिंदु मेंडिस को मिड विकेट पर खड़े रविंद्र जडेजा के हाथों कैच कराकर यह साझेदारी तोड़ी।

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